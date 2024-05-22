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Популяризация «зеленых» знаний: РЭО и Минпросвет будут сотрудничать в сфере экопросве

Популяризация «зеленых» знаний: РЭО и Минпросвет будут сотрудничать в сфере экопросве

22 мая 2024, 16:54
Фото: Изображение Midjourney
РЭО и ЦПИ Минпросвещения России приступили к совместной работе по повышению квалификации педагогов в области экопросвещения. Детей и подростков будут обучать защите окружающей среды и грамотному обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Организации уже заключили соглашение о сотрудничестве.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, экопросвещение играет большую роль в процессе достижения показателей, требуемых в рамках реформы обращения с ТКО. Поставленная главой государства и правительством задача не может быть решена без изменения культуры поведения и одним лишь строительством заводов. Таким образом, задача делится на две части — строительство комплексов по сортировке и утилизации ТКО и изменение поведенческой культуры. В первую очередь под этим подразумевается бережное отношение к окружающей среде — раздельный сбор твердых коммунальных отходов, продление срока службы вещей, которые еще можно использовать, и ряд других направлений. В РЭО надеются, что такое сотрудничество позволит оказать благотворное влияние на самую активную часть гражданского сообщества России.

К моменту заключения соглашения в РЭО разработали план совместной деятельности с ЦПИ, важнейшим направлением которого стала работа с педагогами. В его рамках впервые состоится олимпиада по экологии для преподавателей «Чемпионы по призванию». В разработке заданий для очного тура ЦПИ будет использовать материалы, подготовленные РЭО.

С целью формирования экологической грамотности РЭО и ЦПИ вместе разработают программы повышения квалификации и образовательный контент для преподавательского состава школ и детских организаций допобразования. Кроме того, они запишут аудиоподкасты для родителей по формированию экологического образования у учащихся школ.

В соответствии с условиями соглашения РЭО передаст ЦПИ социальные ролики, посвященные раздельному сбору и переработке мусора, а также уроки «Зеленой школы», входящие в большой медийный банк видеоуроков РЭО.

В ходе встречи стороны уточнили общие планы по проведению экологической олимпиады педагогических работников, в которой будут использоваться уроки «Зеленой школы», а также обсудили программы по просвещению детей и молодежи в сфере обращения с ТКО и осознанного потребления.

По мнению исполняющей обязанности гендиректора ЦПИ Светланы Кутуковой, популяризация осознанного отношения к природе очень важна в современном мире, а сотрудничество с Российским экологическим оператором является важным шагом в работе по данному направлению.

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