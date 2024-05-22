Популяризация «зеленых» знаний: РЭО и Минпросвет будут сотрудничать в сфере экопросве

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, экопросвещение играет большую роль в процессе достижения показателей, требуемых в рамках реформы обращения с ТКО. Поставленная главой государства и правительством задача не может быть решена без изменения культуры поведения и одним лишь строительством заводов. Таким образом, задача делится на две части — строительство комплексов по сортировке и утилизации ТКО и изменение поведенческой культуры. В первую очередь под этим подразумевается бережное отношение к окружающей среде — раздельный сбор твердых коммунальных отходов, продление срока службы вещей, которые еще можно использовать, и ряд других направлений. В РЭО надеются, что такое сотрудничество позволит оказать благотворное влияние на самую активную часть гражданского сообщества России.