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Оставили без изменений. В Омской области убийца попытался обжаловать приговор

22 мая 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney
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В Омской области убийца друга попытался обжаловать приговор

Восьмой кассационный суд проверил законность приговора, вынесенного 32-летнему жителю Калачинского района.

Восьмой кассационный суд проверил законность приговора, который Калачинский городской суд вынес 32-летнему местному жителю за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Установлено, вечером 29 июля 2022 года виновный поссорился с приятелем после распития алкоголя. Мужчина нанес потерпевшему более 11 ударов металлическим ключом и лезвием топора, а когда понял, что знакомый мертв, сжег его тело.

Калачинский городской суд Омской области назначил виновному наказание в виде 10 лет заключения и обязал выплатить матери погибшего 3 млн рублей компенсации морального вреда. Сторона защиты не согласилась с таким решением обжаловала его. Однако суд оставил приговор без изменения.

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