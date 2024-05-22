Оставили без изменений. В Омской области убийца попытался обжаловать приговор

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Восьмой кассационный суд проверил законность приговора, который Калачинский городской суд вынес 32-летнему местному жителю за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Установлено, вечером 29 июля 2022 года виновный поссорился с приятелем после распития алкоголя. Мужчина нанес потерпевшему более 11 ударов металлическим ключом и лезвием топора, а когда понял, что знакомый мертв, сжег его тело.
Калачинский городской суд Омской области назначил виновному наказание в виде 10 лет заключения и обязал выплатить матери погибшего 3 млн рублей компенсации морального вреда. Сторона защиты не согласилась с таким решением обжаловала его. Однако суд оставил приговор без изменения.