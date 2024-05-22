Ограничат время и место. В Омске хотят запретить продавать алкоголь в жилых домах

В Омске хотят ограничить время и место продажи алкогольных напитков

Завтра в Омске пройдет заседание Заксобрания, на котором будет рассмотрен законопроект об ограничении продажи алкоголя. Например, ограничения могут коснуться магазинов, которые расположены на 1-м этаже домов. В случае одобрения проект может быть принят в июле и вступить в силу весной 2025 года.