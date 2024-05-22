Ограничат время и место. В Омске хотят запретить продавать алкоголь в жилых домах

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Завтра, 23 мая, в Омске состоится заседание Законодательного собрания. На нем будет рассмотрен законопроект об ограничении продажи алкоголя. Если законопроект примут, то власти смогут вводить ограничения на время, условия и места продажи алкогольных напитков.
Законопроект внесен на рассмотрение. В случае одобрения он может быть принят в июле и начнет действовать уже весной 2025 года.
В пресс-службе Заксобрания уточнили, что депутаты, среди прочего, будут иметь возможность ограничить продажу алкоголя в магазинах, которые находятся на первых этажах жилых домов.
Напомним, что недавно омские полицейские «накрыли» крупную партию контрафактного алкоголя. В общей сложности было изъято 85 тысяч бутылок спиртного на сумму 24 миллиона рублей.