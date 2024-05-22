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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

иллюстрация

Ограничат время и место. В Омске хотят запретить продавать алкоголь в жилых домах

22 мая 2024, 07:19
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске хотят ограничить время и место продажи алкогольных напитков

Завтра в Омске пройдет заседание Заксобрания, на котором будет рассмотрен законопроект об ограничении продажи алкоголя. Например, ограничения могут коснуться магазинов, которые расположены на 1-м этаже домов. В случае одобрения проект может быть принят в июле и вступить в силу весной 2025 года.

Завтра, 23 мая, в Омске состоится заседание Законодательного собрания. На нем будет рассмотрен законопроект об ограничении продажи алкоголя. Если законопроект примут, то власти смогут вводить ограничения на время, условия и места продажи алкогольных напитков.

Законопроект внесен на рассмотрение. В случае одобрения он может быть принят в июле и начнет действовать уже весной 2025 года.

В пресс-службе Заксобрания уточнили, что депутаты, среди прочего, будут иметь возможность ограничить продажу алкоголя в магазинах, которые находятся на первых этажах жилых домов.

Напомним, что недавно омские полицейские «накрыли» крупную партию контрафактного алкоголя. В общей сложности было изъято 85 тысяч бутылок спиртного на сумму 24 миллиона рублей.

85 тысяч бутылок. В Омске «накрыли» склад с контрафактным алкоголем на 24 млн рублей
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