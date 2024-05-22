Александр Исаевич доложил Мишустину о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса

Глава МСП сообщил, что для предпринимателей, согласно поручению президента РФ, реализуется «зонтичный» механизм поручительств. Корпорация возложила на себя груз ответственности за бизнесменов, чтобы они смогли привлечь свыше 50 тысяч кредитов на сумму полтриллиона рублей. Исаевич отметил, что каждый третий предприниматель, относящийся к малому и среднему бизнесу, без действующего механизма поручительств не смог бы привлечь финансирование и вынужден был бы взять кредит по высоким ставкам.