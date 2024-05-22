Александр Исаевич доложил Мишустину о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в ходе встречи с представителем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава МСП сообщил, что для предпринимателей, согласно поручению президента РФ, реализуется «зонтичный» механизм поручительств. Корпорация возложила на себя груз ответственности за бизнесменов, чтобы они смогли привлечь свыше 50 тысяч кредитов на сумму полтриллиона рублей. Исаевич отметил, что каждый третий предприниматель, относящийся к малому и среднему бизнесу, без действующего механизма поручительств не смог бы привлечь финансирование и вынужден был бы взять кредит по высоким ставкам.
Также генеральный директор заметил, что поддержка со стороны государства стимулирует отечественный рынок кредитования в целом.
«В ряде отраслей, которые вносят больший вклад в создание занятости и развитие промышленности, господдержкой покрыт почти каждый третий рубль. Так, например, в прошлом году МСП обрабатывающей промышленности привлекли более 530 млрд рублей, высокотехнологичные компании — более 170 млрд рублей, гостиничный бизнес — 25 млрд рублей», — сообщил Исаевич.
Михаил Мишустин, в свою очередь, отметил необходимость дальнейшей разработки удобных финансовых инструментов, осуществления поддержки малых и средних предприятий. Глава правительства рассказал о важности работы над тем, чтобы небольшие предприятия повышали свою эффективность, набирали обороты, могли приспособиться к сложностям, вызванным санкционным давлением, а также имели возможность занять место ушедших с рынка иностранных компаний.
«Это конкуренция, и было бы хорошо, чтобы рос тот, кто будет более успешен и у кого будут соответствующие инструменты», — пояснил председатель Правительства РФ.