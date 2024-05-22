16 претендентов на лот. В Омске землю с заброшенной больницей продали за 5 миллионов

Изначально Росимущество пыталось продать здания с землей в Ленинском округе за 19,795 млн рублей. Но в последний раз участникам аукциона предложили самостоятельно определить цену, за которую они готовы выкупить лот. Эта тактика сработала: от компаний и индивидуальных предпринимателей поступило 16 заявок.