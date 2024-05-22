16 претендентов на лот. В Омске землю с заброшенной больницей продали за 5 миллионов

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В Омске наконец-то состоялись торги по продаже имущественного комплекса на улице Лагоды. Найти покупателя для участка площадью 4576 кв. м и комплекса заброшенных зданий (трехэтажного административного корпуса с овощехранилищем) удалось только с четвертой попытки.
Изначально Росимущество пыталось продать здания с землей в Ленинском округе за 19,795 млн рублей. Но в последний раз участникам аукциона предложили самостоятельно определить цену, за которую они готовы выкупить лот. Эта тактика сработала: от компаний и индивидуальных предпринимателей поступило 16 заявок.
Заинтересовались заброшенными зданиями, например, «Компани лоджистик консалтинг» из Краснодара, омская «Архитектурно-строительная компания Монолит». Краснодарцы предложили самую низкую цену за лот — 57525 рублей.
В итоге новым собственником участка с заброшками стал предприниматель Евгений Портнов из Омска. Он согласился заплатить больше всех — 5,31 млн рублей.
Напомним, что в трехэтажном здании какое-то время размещалась детская психиатрическая больница. С 2000-х годов административный корпус заброшен и завален мусором. Сам участок площадью 4576 «квадратов» предназначен под деловое управление.