«Жалко детей». Омичи пожаловались на состояние детской площадки в Старом Кировске

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В редакцию Города55 обратились жители домов на улице 2-я Кировская в микрорайоне Старый Кировск. Омичи пожаловались на состояние детской площадки недалеко от строения №96.
«Площадка находится в ужасном состоянии, зачастую на ней пытаются поиграть дети, но в каком она состоянии, это просто ужас! Все заросло травой, от детской площадки осталось только турники, и то они тоже в плачевном состоянии. Страшно за детей, которые пытаются поиграть здесь», — написал один из жителей.
Кроме того, местные прислали несколько фотографий участка. На снимках видно, что многие объекты уже износились и требуют ремонта или полноценной замены.