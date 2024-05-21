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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Омичи пожаловались на состояние детской площадки в Старом Кировске

«Жалко детей». Омичи пожаловались на состояние детской площадки в Старом Кировске

21 мая 2024, 10:25
Фото: Город55

Омичи пожаловались на состояние детской площадки в Старом Кировске

Жители домов на улице 2-я Кировская рассказали о плачевном состоянии детской площадки, которая давно требует демонтажа.

В редакцию Города55 обратились жители домов на улице 2-я Кировская в микрорайоне Старый Кировск. Омичи пожаловались на состояние детской площадки недалеко от строения №96.

«Площадка находится в ужасном состоянии, зачастую на ней пытаются поиграть дети, но в каком она состоянии, это просто ужас! Все заросло травой, от детской площадки осталось только турники, и то они тоже в плачевном состоянии. Страшно за детей, которые пытаются поиграть здесь», — написал один из жителей.

Кроме того, местные прислали несколько фотографий участка. На снимках видно, что многие объекты уже износились и требуют ремонта или полноценной замены.

Фото: Предоставлено Городу55 / Город55
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Жалобы#Дети#Детская площадка#Новости#Опасность#Жалоба#Площадка#Спортивная площадка#Состояние детской площадки
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