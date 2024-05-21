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Спортсмен-паралимпиец Кузюков объявил о намерении выдвигаться в Омский Горсовет

Вместо штурмовика — паралимпиец: Александр Кузюков выдвигается в Омский Горсовет

21 мая 2024, 06:09
Фото: Петр Десятый, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>

Спортсмен-паралимпиец Кузюков объявил о намерении выдвигаться в Омский Горсовет

Он претендует на мандат, освободившийся после ухода на СВО Константина Кочанова.

В 2024 году в Омске должны пройти дополнительные выборы в Омский городской Совет. Сегодня, 21 мая, стало известно имя одного из кандидатов. О своем намерении выдвигаться заявил спортсмен-паралимпиец Александр Кузюков.

— Дорогие друзья, единомышленники! — пишет Кузюков на своей странице на сайте VK. Хочу поделиться с вами важной информацией — я принял решение участвовать в дополнительных выборах в депутаты Омского городского Совета от партии «Единая Россия» по избирательному округу № 40.

Речь идет о судьбе мандата, освободившегося из-за ухода из ГС Константина Кочанова. Бывший заместитель гендиректора АО «Омский речной порт» в самом конце 2023 года спешно собрался на СВО, причем депутаты одобрили его решение, когда Кочанов уже числился стрелком штурмового взвода. Его одномандатный округ (№40) расположен на территории Порт-Артура.

Напомним: дополнительные выборы в Горсовет пройдут в единый день голосования, в сентябре текущего года. На них будет решаться судьба двух мандатов: совсем недавно свои полномочия сложила еще и Ирина Ковалева.

36-летний Александр Кузюков — шпажист, трехкратный чемпион мира и Европы, обладатель золота токийских Паралимпийских игр 2021 года. Отметим, что в Омский городской Совет он был вхож как член комиссии по выборам мэра города в 2017 и 2021 годах.

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#Николай Эйхвальд#Политика#Омский Горсовет#Выборы#Новости#Александр Кузюков
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