В рамках Дня предпринимательства КМСП проводит акцию #МСПспасибо

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Желающим участвовать в акции предпринимателям потребуется заполнить анкету с описанием своего бизнеса в виртуальном городе цифровой платформы МСП.РФ. В День предпринимательства информация о внесенных на платформу компаниях появится на «Яндекс.Картах» и привлечет внимание потребителей, пишет РИА Новости.
Созданный онлайн-город МСП станет также площадкой, где у каждого желающего будет возможность выбрать любимые места — магазин, кафе, парикмахерскую и т. д. — и поблагодарить их владельцев и сотрудников за работу. Достаточно будет открыть визитку нужной организации на «Яндекс.Картах» и поставить ей пять звезд, что станет личным #МСПспасибо от клиента.
Как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, сегодня малый и средний бизнес — это то, что сопровождает людей на каждом шагу, создавая привычный комфорт поблизости. Люди привыкли к этому и не замечают, насколько важен бизнес МСП в жизни каждого. Между тем девять из десяти заведений общепита представляют малый и средний бизнес, восемь из десяти цветочных магазинов и три из четырех сервисов такси тоже работают в системе малого и среднего предпринимательства.
Низкая узнаваемость и слабая информированность потребителей остается главной проблемой на пути развития малых компаний, считает Исаевич. Он также добавил, что люди могут даже не знать, что на соседней улице работает нужный им магазин или салон услуг. Со своей стороны бизнес не всегда способен позволить себе рекламу даже в пределах района, где он расположен, подвел итог гендиректор КМСП.
Напомним, это уже вторая акция Корпорации МСП в День предпринимательства. В ходе этой акции жителям страны предлагают поблагодарить организаторов малого и среднего бизнеса #МСПспасибо. Эту акцию задумали как проявление поддержки и благодарности в адрес тех, кто работает ради людей. Также в этот день в регионах проходят мероприятия в поддержку предпринимателей, проводятся обсуждения актуальных проблем и вопросов МСП. Поддержка бизнеса в России осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует зампред Правительства РФ Александр Новак.