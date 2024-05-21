В рамках Дня предпринимательства КМСП проводит акцию #МСПспасибо

Как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, сегодня малый и средний бизнес — это то, что сопровождает людей на каждом шагу, создавая привычный комфорт поблизости. Люди привыкли к этому и не замечают, насколько важен бизнес МСП в жизни каждого. Между тем девять из десяти заведений общепита представляют малый и средний бизнес, восемь из десяти цветочных магазинов и три из четырех сервисов такси тоже работают в системе малого и среднего предпринимательства.