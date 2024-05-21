Суд рассмотрел дело омского депутата, обвиняемого в покупке имущества на чужие деньги

Прокурор пояснил, что с 2020 по 2023 год депутат Совета Полтавского городского поселения предоставляла справки о доходах, расходах и имуществе на себя и своего супруга. После чего выяснилось, что расходы женщины и ее мужа не соответствуют доходам. Супруг бывшего депутата купил новый трактор, зерноуборочный комбайн, а также автомобиль Lada и квартиру в столице.