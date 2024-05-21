Суд рассмотрел дело омского депутата, обвиняемого в покупке имущества на чужие деньги

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Полтавский районный суд рассмотрел иск прокурора Омской области о конфискации в доход государства имущества, купленного на неподтвержденные доходы.
Прокурор пояснил, что с 2020 по 2023 год депутат Совета Полтавского городского поселения предоставляла справки о доходах, расходах и имуществе на себя и своего супруга. После чего выяснилось, что расходы женщины и ее мужа не соответствуют доходам. Супруг бывшего депутата купил новый трактор, зерноуборочный комбайн, а также автомобиль Lada и квартиру в столице.
По этой причине прокурор попросил изъять в доход РФ трактор и зерноуборочный комбайн, а также взыскать деньги за проданные квартиру и машину.
Ответчики не согласились с требованиями и утверждала, что их доходов было достаточно для приобретения этого имущества. Однако суд заключил обратное. Указанные покупки действительно совершались на доходы, законность которых не доказана. Имущество обращено в доход страны, также с ответчиков взыскана компенсация в размере 4250000 рублей.