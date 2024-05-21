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Суд рассмотрел иск по делу депутата, обвиняемого в незаконной покупке имущества

Суд рассмотрел дело омского депутата, обвиняемого в покупке имущества на чужие деньги

21 мая 2024, 12:19
Фото: 1MI

Суд рассмотрел иск по делу депутата, обвиняемого в незаконной покупке имущества

Полтавский районный суд рассмотрел иск по делу местного депутата и ее супруга, которые приобрели трактор, автомобиль и квартиру в столице на неподтвержденные доходы.

Полтавский районный суд рассмотрел иск прокурора Омской области о конфискации в доход государства имущества, купленного на неподтвержденные доходы.

Прокурор пояснил, что с 2020 по 2023 год депутат Совета Полтавского городского поселения предоставляла справки о доходах, расходах и имуществе на себя и своего супруга. После чего выяснилось, что расходы женщины и ее мужа не соответствуют доходам. Супруг бывшего депутата купил новый трактор, зерноуборочный комбайн, а также автомобиль Lada и квартиру в столице.

По этой причине прокурор попросил изъять в доход РФ трактор и зерноуборочный комбайн, а также взыскать деньги за проданные квартиру и машину.

Ответчики не согласились с требованиями и утверждала, что их доходов было достаточно для приобретения этого имущества. Однако суд заключил обратное. Указанные покупки действительно совершались на доходы, законность которых не доказана. Имущество обращено в доход страны, также с ответчиков взыскана компенсация в размере 4250000 рублей.

Прокуратура передала в суд дело омича, обвиняемого в незаконных сделках с имуществом
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Депутаты#Нарушения#Суд#Депутат#Иск#Нарушение#Новости#Нарушение закона
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