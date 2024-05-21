Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Омичам рассказали, когда в регионе откроется летний туристический сезон

Стало известно, когда в Омской области откроют летний туристический сезон

21 мая 2024, 13:28
Фото: kultura55.ru

Омичам рассказали, когда в регионе откроется летний туристический сезон

Открытие летнего туристского сезона пройдет 25 мая на улице Музейной, об этом рассказали в региональном министерстве культуры.

В министерстве культуры Омской области рассказали, как пройдет открытие летнего туристского сезона в этом году. «Любинский.Travel» состоится 25 мая на улице Музейной, мероприятие проходит уже в четвертый раз и направлено на развитие внутреннего туризма.

Как отмечают организаторы, основная цель «Любинского» — познакомить широкую аудиторию с туристическими возможностями региона. Ярмарка, где разместится более 45 экспозиционных зон, будет работать на улице Музейной с 12:00 до 19:00, свои предложения представят муниципальные районы, туроператоры и рестораны.

«Среди районов Омской области, которые впервые принимают участие в „Любинском. Travel“, это Одесский, Исилькульский районы, например. Мы всегда рады, участию районов, которые готовят маршруты и программы выездов для омичей и гостей региона, — рассказала главный специалист регионального туристского информационного центра Наталья Лапшина.

Так, в этом году в Таре продолжатся раскопки, где можно попробовать себя в роли археологов, Любинский район приготовил сразу четыре экскурсионных маршрута, один из уникальных — «Станция Любинская в судьбе Николая II», он включен в федеральный «Императорский маршрут». Также свои маршруты представит Горьковский район.

Омские рестораны «ФедяДичь» и «Чао, Моника!» поучаствовали в фестивале «Новые имена»
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Министерство#Лето#Министерство культуры#Летние кафе#Летний отдых#Летний сезон#Открытие летнего сезона#Летний туристический сезон
Подпишитесь
Варварское благоустройство. Строители повредили лиственницы в городском саду Омска
Сегодня, 07:50
Омичам показали, как выглядит набережная у Речного вокзала в Омске
Сегодня, 14:01
Машины в саже, варварское благоустройство и очередное ухудшение погоды. Омск сегодня
Сегодня, 13:44
Похолодание до -4. Омичам рассказали о кардинальном изменении погоды в ближайшие дни
Сегодня, 11:49
Экс-министр экономики Омской области стал гендиректором электромеханического завода
Сегодня, 04:42
В предстоящем сезоне главным тренером Академии «Авангард» станет Сергей Герсонский
Сегодня, 08:38
"