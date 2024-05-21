Стало известно, когда в Омской области откроют летний туристический сезон

Так, в этом году в Таре продолжатся раскопки, где можно попробовать себя в роли археологов, Любинский район приготовил сразу четыре экскурсионных маршрута, один из уникальных — «Станция Любинская в судьбе Николая II», он включен в федеральный «Императорский маршрут». Также свои маршруты представит Горьковский район.