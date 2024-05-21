Стало известно, когда в Омской области откроют летний туристический сезон

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В министерстве культуры Омской области рассказали, как пройдет открытие летнего туристского сезона в этом году. «Любинский.Travel» состоится 25 мая на улице Музейной, мероприятие проходит уже в четвертый раз и направлено на развитие внутреннего туризма.
Как отмечают организаторы, основная цель «Любинского» — познакомить широкую аудиторию с туристическими возможностями региона. Ярмарка, где разместится более 45 экспозиционных зон, будет работать на улице Музейной с 12:00 до 19:00, свои предложения представят муниципальные районы, туроператоры и рестораны.
«Среди районов Омской области, которые впервые принимают участие в „Любинском. Travel“, это Одесский, Исилькульский районы, например. Мы всегда рады, участию районов, которые готовят маршруты и программы выездов для омичей и гостей региона, — рассказала главный специалист регионального туристского информационного центра Наталья Лапшина.
Так, в этом году в Таре продолжатся раскопки, где можно попробовать себя в роли археологов, Любинский район приготовил сразу четыре экскурсионных маршрута, один из уникальных — «Станция Любинская в судьбе Николая II», он включен в федеральный «Императорский маршрут». Также свои маршруты представит Горьковский район.