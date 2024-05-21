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Сколько стоит отдохнуть в Турции в 2024 году. Обзор

Сколько стоит отдохнуть в Турции в 2024 году. Обзор

21 мая 2024, 02:24
Фото: Город55
Многие выбирают Турцию, когда планируют отпуск. В 2024 году россияне не изменяют своему выбору и активно бронируют гостиницы, отели, покупают авиабилеты. Но сколько стоит это удовольствие и когда лучше ехать? Ответы — в материале Города55.

Когда лучше ездить в Турцию

Турция омывается сразу несколькими морями. Эта страна находится во власти Средиземного, Черного, Эгейского и Мраморного моря. Пляжный сезон на Средиземном начинается уже в апреле и заканчивается в конце ноября. Греться у Эгейского туристы едут с мая по октябрь.

Люди, которые уже не первый год отдыхают в Турции, советуют туда ехать во второй половине июля и в августе. Это лучшие месяцы, когда воздух прогревается до +38 градусов. Вода при этом очень теплая, температура в идеальный пляжный период достигает +27 градусов.

Погода в Турции

Конечно, хочется угадать с погодой и не терять время в отпуске из-за ее прихотей. Публикуем информацию с сервиса погода Mail.ru, чтобы вы не прогадали с поездкой:

Май: +27 (день), +16 (ночь), +20 (море);

Июнь: +33 (день), +21 (ночь), +23 (море);

Июль: +35 (день), +23 (ночь), +26 (море);

Август: +38 (день), +23 (ночь), +27 (море);

Сентябрь: +32 (день), +20 (ночь), +26 (море);

Октябрь: +27 (день), +16 (ночь), +25 (море);

Ноябрь: +17 (день), +12 (ночь), +23 (море);

Декабрь: +15 (день), +8 (ночь), +19 (море).

Фото: Город55

Сколько стоит отдых в Турции

Сэкономить можно на пакетных турах, о чем говорит бывалый путешественник Дмитрий Лукьянчук. Дело в том, что при самостоятельном планировании поездки авиабилеты могут быть дороже. Туроператорам же доступно бронирование чартерных рейсов. Поэтому имеет смысл бронировать намного раньше. Если начать планировать поездку в самом начале года, то можно сберечь деньги. Кстати, ближе к осени цены на отдых в Турции начинают падать.

В случае с «горящими турами» на лето поймать удачу за хвост можно, но нужно смотреть непопулярные даты вылета и прилета. Такие предложения бывают чаще, когда в регионе заканчивается или еще не стартовал купальный сезон, говорит глава турагентства Travel Together Екатерина Чиркова в разговоре с TagilCity.ru.

В начале лета отдых в Турции с «все включено» в четырехзвездочном отеле будет стоит от 100 тыс рублей на одну неделю на двух человек. Отдых с детьми в пятизвездочном отеле обойдется уже от 175 тыс рублей на троих человек. Эксперт советует оформлять брони, когда появляется ранее бронирование. Все просто: чем больше спрос ближе к купальному сезону, тем выше цены в отелях.

Конечно, цены за год поменялись и не в лучшую сторону для туристов. На стоимость отдыха влияют затраты на авиаперевозки. Также одна из причин — землетрясение в Турции в 2023 году. Из-за него в стране подорожали все коммунальные услуги.

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#Алина Ясинская#Общество#Отдых#Туризм#Россия#Отпуск#Поезд#Турция#Новости#Поездка#Путешествия
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