Сколько стоит отдохнуть в Турции в 2024 году. Обзор

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
Modified Сегодня, 02:26
Updated Сегодня, 02:26
Турция омывается сразу несколькими морями. Эта страна находится во власти Средиземного, Черного, Эгейского и Мраморного моря. Пляжный сезон на Средиземном начинается уже в апреле и заканчивается в конце ноября. Греться у Эгейского туристы едут с мая по октябрь.
Люди, которые уже не первый год отдыхают в Турции, советуют туда ехать во второй половине июля и в августе. Это лучшие месяцы, когда воздух прогревается до +38 градусов. Вода при этом очень теплая, температура в идеальный пляжный период достигает +27 градусов.
Конечно, хочется угадать с погодой и не терять время в отпуске из-за ее прихотей. Публикуем информацию с сервиса погода Mail.ru, чтобы вы не прогадали с поездкой:
Май: +27 (день), +16 (ночь), +20 (море);
Июнь: +33 (день), +21 (ночь), +23 (море);
Июль: +35 (день), +23 (ночь), +26 (море);
Август: +38 (день), +23 (ночь), +27 (море);
Сентябрь: +32 (день), +20 (ночь), +26 (море);
Октябрь: +27 (день), +16 (ночь), +25 (море);
Ноябрь: +17 (день), +12 (ночь), +23 (море);
Декабрь: +15 (день), +8 (ночь), +19 (море).
Сэкономить можно на пакетных турах, о чем говорит бывалый путешественник Дмитрий Лукьянчук. Дело в том, что при самостоятельном планировании поездки авиабилеты могут быть дороже. Туроператорам же доступно бронирование чартерных рейсов. Поэтому имеет смысл бронировать намного раньше. Если начать планировать поездку в самом начале года, то можно сберечь деньги. Кстати, ближе к осени цены на отдых в Турции начинают падать.
В случае с «горящими турами» на лето поймать удачу за хвост можно, но нужно смотреть непопулярные даты вылета и прилета. Такие предложения бывают чаще, когда в регионе заканчивается или еще не стартовал купальный сезон, говорит глава турагентства Travel Together Екатерина Чиркова в разговоре с TagilCity.ru.
В начале лета отдых в Турции с «все включено» в четырехзвездочном отеле будет стоит от 100 тыс рублей на одну неделю на двух человек. Отдых с детьми в пятизвездочном отеле обойдется уже от 175 тыс рублей на троих человек. Эксперт советует оформлять брони, когда появляется ранее бронирование. Все просто: чем больше спрос ближе к купальному сезону, тем выше цены в отелях.
Конечно, цены за год поменялись и не в лучшую сторону для туристов. На стоимость отдыха влияют затраты на авиаперевозки. Также одна из причин — землетрясение в Турции в 2023 году. Из-за него в стране подорожали все коммунальные услуги.