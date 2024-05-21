Сколько стоит отдохнуть в Турции в 2024 году. Обзор

В начале лета отдых в Турции с «все включено» в четырехзвездочном отеле будет стоит от 100 тыс рублей на одну неделю на двух человек. Отдых с детьми в пятизвездочном отеле обойдется уже от 175 тыс рублей на троих человек. Эксперт советует оформлять брони, когда появляется ранее бронирование. Все просто: чем больше спрос ближе к купальному сезону, тем выше цены в отелях.