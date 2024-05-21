Региональная прокуратура проверит воздух после жалоб омичей

В ходе мероприятий эксперты установят возможные источники выбросов, а также зафиксируют наличие в воздухе превышенной концентрации загрязняющих веществ. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.