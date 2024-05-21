Региональная прокуратура проверит воздух после жалоб омичей

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Омская природоохранная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха, в ней примут участие специалисты Сибирского управления Росприроднадзора, региональных министерства природы и Роспотребнадзора.
Поводом для проверки стали многочисленные жалобы омичей на выбросы в Октябрьском округе, после которых автомобили покрылись черной сажей.
В ходе мероприятий эксперты установят возможные источники выбросов, а также зафиксируют наличие в воздухе превышенной концентрации загрязняющих веществ. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.