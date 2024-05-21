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Published Сегодня, 12:59

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Региональная прокуратура проверит воздух после жалоб омичей

21 мая 2024, 12:59
Фото: Изображение Midjourney
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После жалоб омичей прокуратура проведет проверку атмосферного воздуха

Для проверки омская природоохранная прокуратура привлечет специалистов Сибирского управления Росприроднадзора, региональных министерства природы и Роспотребнадзора.

Омская природоохранная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха, в ней примут участие специалисты Сибирского управления Росприроднадзора, региональных министерства природы и Роспотребнадзора.

Поводом для проверки стали многочисленные жалобы омичей на выбросы в Октябрьском округе, после которых автомобили покрылись черной сажей.

В ходе мероприятий эксперты установят возможные источники выбросов, а также зафиксируют наличие в воздухе превышенной концентрации загрязняющих веществ. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Выбросы#Загрязнение воздуха#Новости#Загрязнение#Загрязнение природы#Загрязнение окружающей среды
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