Проскользнул в окно выдачи. Омскую комиссионку обчистили прямо на глазах у продавца

Инцидент произошел в декабре прошлого года в комиссионном магазине, который находится на улице 70-летия Октября. Обвиняемый буквально проскользнул через окно приема-выдачи товаров и на глазах у кассира украл ювелирные изделия и деньги. Общий ущерб составил свыше полмиллиона рублей.