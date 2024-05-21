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момент кражи

Проскользнул в окно выдачи. Омскую комиссионку обчистили прямо на глазах у продавца

21 мая 2024, 08:22
Фото: Прокуратура Омской области
момент кражи

В Омске на глазах у продавца мужчина обчистил комиссионку на полмиллиона рублей

В прокуратуре рассказали, что 44-летний житель Ханты-Мансийска проскользнул в окно приема-выдачи товаров. На глазах у кассира он обчистил кассу и украл ювелирные изделия. Ущерб превысил полмиллиона рублей.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что в отношении ранее судимого 44-летнего жителя Ханты-Мансийска было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о грабеже. Его обвиняют по пунктам «в», «г» и «д» части 2 статьи 161 УК РФ.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в комиссионном магазине, который находится на улице 70-летия Октября. Обвиняемый буквально проскользнул через окно приема-выдачи товаров и на глазах у кассира украл ювелирные изделия и деньги. Общий ущерб составил свыше полмиллиона рублей.

Когда грабитель совершал свой маневр, он потерял шапку. Благодаря этой шапке после проведения генетической экспертизы сотрудники полиции смогли установить личность преступника и задержать его.

Мужчина полностью признал свою вину и вернул часть украденной суммы — 32,6 тысячи рублей. Владелец комиссионного магазина подал иск с требованием возместить оставшуюся часть похищенной суммы. Теперь уголовное дело будет рассмотрено в Кировском районном суде. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее Город55 сообщал, что полицейские ищут вора, укравшего 3 кг сыра. Как стало известно, сыр был украден из магазина в Калачинске. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Разыскивает полиция. Житель Омской области украл из магазина 3 килограмма сыра
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