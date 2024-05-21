Проскользнул в окно выдачи. Омскую комиссионку обчистили прямо на глазах у продавца

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В пресс-службе прокуратуры рассказали, что в отношении ранее судимого 44-летнего жителя Ханты-Мансийска было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о грабеже. Его обвиняют по пунктам «в», «г» и «д» части 2 статьи 161 УК РФ.
Инцидент произошел в декабре прошлого года в комиссионном магазине, который находится на улице 70-летия Октября. Обвиняемый буквально проскользнул через окно приема-выдачи товаров и на глазах у кассира украл ювелирные изделия и деньги. Общий ущерб составил свыше полмиллиона рублей.
Когда грабитель совершал свой маневр, он потерял шапку. Благодаря этой шапке после проведения генетической экспертизы сотрудники полиции смогли установить личность преступника и задержать его.
Мужчина полностью признал свою вину и вернул часть украденной суммы — 32,6 тысячи рублей. Владелец комиссионного магазина подал иск с требованием возместить оставшуюся часть похищенной суммы. Теперь уголовное дело будет рассмотрено в Кировском районном суде. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Ранее Город55 сообщал, что полицейские ищут вора, укравшего 3 кг сыра. Как стало известно, сыр был украден из магазина в Калачинске. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.