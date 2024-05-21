Поставили на ноги. Медики вернули к обычной жизни омичку с инсультом и менингитом

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
В региональном минздраве рассказали, что 54-летняя жительница Любинского района оказалась в Клиническом кардиологическом диспансере с ишемическим инсультом. Лечение проходило успешно, но через несколько дней состояние пациентки ухудшилось. Появились головные боли и поднялась высокая температура.
После осмотра и ряда обследований врачи поставили неутешительный диагноз — менингит. Женщине срочно требовалось специфическое лечение, поэтому ее перевели в неврологическое отделение Клинического медико-хирургического центра.
«Менингит — это инфекционное воспаление мозговых оболочек головного и спинного мозга. Это довольно редкое, но опасное заболевание, которое может привести к тяжелой инвалидности и даже смерти. В данном случае женщина была практически парализована, не могла двигаться, — рассказал заведующий неврологическим отделением КМХЦ Владимир Хвостов.
В подобных ситуациях необходимо длительное комплексное лечение, которое включает в себя медикаментозную терапию, прием антибиотиков и регулярные занятия лечебной физкультурой под руководством инструктора неврологического отделения.
Благодаря продолжительному и всестороннему лечению врачи помогли женщине снова встать на ноги и начать ходить. После этого она прошла реабилитацию в Центре восстановительной терапии «Русь» при КМХЦ и вернулась к обычной жизни.