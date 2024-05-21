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заведующий неврологическим отделением КМХЦ Владимир Хвостов

Поставили на ноги. Медики вернули к обычной жизни омичку с инсультом и менингитом

21 мая 2024, 04:59
Фото: Пресс-служба Минздрава Омской области
заведующий неврологическим отделением КМХЦ Владимир Хвостов

Медики из Омска спасли почти парализованную пациентку с инсультом и менингитом

В Минздраве уточнили, что 54-летняя омичка оказалась в кардиологическом диспансере с ишемическим инсультом, но через несколько дней ее состояние ухудшилось, появились головные боли и высокая температура. Врачи поставили диагноз «менингит» и перевели женщину в неврологическое отделение КМХЦ.

В региональном минздраве рассказали, что 54-летняя жительница Любинского района оказалась в Клиническом кардиологическом диспансере с ишемическим инсультом. Лечение проходило успешно, но через несколько дней состояние пациентки ухудшилось. Появились головные боли и поднялась высокая температура.

После осмотра и ряда обследований врачи поставили неутешительный диагноз — менингит. Женщине срочно требовалось специфическое лечение, поэтому ее перевели в неврологическое отделение Клинического медико-хирургического центра.

«Менингит — это инфекционное воспаление мозговых оболочек головного и спинного мозга. Это довольно редкое, но опасное заболевание, которое может привести к тяжелой инвалидности и даже смерти. В данном случае женщина была практически парализована, не могла двигаться, — рассказал заведующий неврологическим отделением КМХЦ Владимир Хвостов.

В подобных ситуациях необходимо длительное комплексное лечение, которое включает в себя медикаментозную терапию, прием антибиотиков и регулярные занятия лечебной физкультурой под руководством инструктора неврологического отделения.

Благодаря продолжительному и всестороннему лечению врачи помогли женщине снова встать на ноги и начать ходить. После этого она прошла реабилитацию в Центре восстановительной терапии «Русь» при КМХЦ и вернулась к обычной жизни.

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