Поставили на ноги. Медики вернули к обычной жизни омичку с инсультом и менингитом

Медики из Омска спасли почти парализованную пациентку с инсультом и менингитом

В Минздраве уточнили, что 54-летняя омичка оказалась в кардиологическом диспансере с ишемическим инсультом, но через несколько дней ее состояние ухудшилось, появились головные боли и высокая температура. Врачи поставили диагноз «менингит» и перевели женщину в неврологическое отделение КМХЦ.