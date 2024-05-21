Пересчитывают цены. Проект скандальной школы в Серебряном береге прошел госэкспертизу

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Городу55 стало известно, что обновленный проект строительства школы на 1122 места в микрорайоне Серебряный берег прошел госэкспертизу. Положительное заключение депстрой получил сегодня, 21 мая.
Доработку проектно-сметной документации доверили двух компаниям — это проектное бюро «РИЦ» из Омска и ПФ «ЗСК-Проект» из Ижевска, который изначально занимался проектом школы в Серебряном береге.
В пресс-службе омской мэрии Городу55 рассказали, зачем потребовалось отправлять проект на экспертизу.
«Положительное заключение государственной экспертизы получено в части проверки достоверности определения сметной стоимости с целью пересчета цен в текущий уровень (1 квартал 2024 года)», — пояснили в администрации.
Стоимость достройки образовательного объекта на Красном пути пока не раскрывают.
Напомним, что на прошлой неделе после полугодового простоя депстрой расторг контракт с прежним подрядчиком — московской компанией «Капитал Развитие». Заказчик требует, чтобы москвичи вернули ранее полученный аванс на сумму 280 млн рублей и выплатили еще 36 млн в качестве неустойки. Оспаривать это экс-застройщик собирается в суде.
Достраивать школу будет уже новый подрядчик. Его, кстати, могут выбрать без проведения торгов. Фирма «Капитал Развитие» накануне как раз наводила порядок на стройплощадке школы в Серебряном береге для того, чтобы передать ее депстрою.