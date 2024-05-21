Омский пьяный водитель, который насмерть сбил подростка, попытался смягчить приговор

Мужчину задержали спустя несколько часов после ДТП, он полностью признал вину в произошедшем. В результате суд назначил ему наказание в виде 7 лет тюремного заключения и лишения прав на 2,5 года, а также обязал выплатить 900 тысяч рублей моральной компенсации матери погибшего.