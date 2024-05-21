Омский пьяный водитель, который насмерть сбил подростка, попытался смягчить приговор

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:54
Восьмой кассационный суд рассмотрел уголовное дело жителя Калачинского района Омской области, который признан виновным по п. «а», «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ.
Установлено, что вечером 20 ноября 2022 года виновный сел пьяным за руль. Проезжая по дороге, ведущей к селу Глуховка, он сбил 17-летнего подростка, который стоял на обочине, а потом скрылся с места происшествия. От полученных травм пешеход скончался до приезда скорой помощи.
Мужчину задержали спустя несколько часов после ДТП, он полностью признал вину в произошедшем. В результате суд назначил ему наказание в виде 7 лет тюремного заключения и лишения прав на 2,5 года, а также обязал выплатить 900 тысяч рублей моральной компенсации матери погибшего.
Позже, в июне прошлого года, сумма компенсации была увеличена до 2,9 млн рублей. Виновный водитель обжаловал такое решение, посчитав, что наказание слишком сурово для преступления, которое он совершил. Однако судебная коллегия оставила без удовлетворения его требования, осуждение мужчины признала законным, назначенное наказание — справедливым, а сумму компенсации — разумной.