Омичам показали, как выглядит набережная у Речного вокзала в Омске

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Уровень воды в Иртыше продолжает снижаться, об этом сегодня рассказал губернатор Виталий Хоценко. Однако многие участки все еще остаются затопленными, среди них — набережная у омского Речного порта.
На фотографиях видно, что под водой оказались пешеходные дорожки, лестницы и другие объекты.
Напомним, что ранее подтопление случилось в парке Зеленый остров. Тогда ситуацию прокомментировали в городской администрации, уверив, что участок, который заполнила вода — прибрежный — и такое происходит там во время каждого паводка.