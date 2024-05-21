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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Набережную у омского Речного вокзала затопило во время разлива реки

Омичам показали, как выглядит набережная у Речного вокзала в Омске

21 мая 2024, 14:01
Фото: Город55

Набережную у омского Речного вокзала затопило во время разлива реки

Несмотря на то, что уровень воды в Иртыше продолжает падать, многие участки остаются затопленными, один из них — набережная у Речного порта.

Уровень воды в Иртыше продолжает снижаться, об этом сегодня рассказал губернатор Виталий Хоценко. Однако многие участки все еще остаются затопленными, среди них — набережная у омского Речного порта.

На фотографиях видно, что под водой оказались пешеходные дорожки, лестницы и другие объекты.

Напомним, что ранее подтопление случилось в парке Зеленый остров. Тогда ситуацию прокомментировали в городской администрации, уверив, что участок, который заполнила вода — прибрежный — и такое происходит там во время каждого паводка.

Угрозы нет. Омская мэрия прокомментировала подтопление парка «Зеленый остров»
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Паводок#Новости#Река#Затопления#Подтопление#Затопление#Река Иртыш#Паводковая ситуация#Паводковая обстановка#Подтопления#Разлив реки
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