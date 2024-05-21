Окунемся на век назад. Под Омском воссоздадут мельницу-столбовку в настоящую величину

В Омской области воссоздадут мельницу-столбовку в натуральную величину

В музее рассказали, что в дореволюционное время мельницы-столбовки были самым распространенным видом в Большереченском районе. Ветряная мельница будет создана в натуральную величину, все механизмы будут функционировать. В ее создании также участвуют коллеги из музея «Кижи».