Окунемся на век назад. Под Омском воссоздадут мельницу-столбовку в настоящую величину

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В Большереченском музее под открытым небом будет воссоздана ветряная мельница-столбовка. Этот уникальный объект разместится на территории архитектурного комплекса «Старина Сибирская».
В музее рассказали, что появление мельницы на территории комплекса неслучайно. В дореволюционное время мельницы-столбовки были самым распространенным видом мельниц в Большереченском районе. В каждом населенном пункте было по несколько таких мельниц, использовавших силу ветра.
В создании копии ветряной мельницы сотрудникам музея-заповедника помогают коллеги из Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи», который находится в Республике Карелия. Они не только поделились своими проектами, но и оказывают консультационную и методическую поддержку.
В «Старине Сибирской» уточнили, что ветряная мельница будет выполнена в натуральную величину. Все механизмы будут работать, так что посетители музея-заповедника смогут увидеть, как выглядели и как функционировали такие мельницы век назад.
«Новая постройка будет интегрирована в наши экскурсионные программы и событийные мероприятия, поможет гостям комплекса еще ближе познакомиться с бытом сибиряков», — отметили сотрудники музея.
Ветряная мельница будет расположена на просторной поляне, рядом с колокольней и церковью Святого Александра Невского. Она станет гармоничным дополнением деревянного архитектурного ансамбля.