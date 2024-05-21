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ветряная мельница

Окунемся на век назад. Под Омском воссоздадут мельницу-столбовку в настоящую величину

21 мая 2024, 05:25
Фото: Портал Правительства Омской области
ветряная мельница

В Омской области воссоздадут мельницу-столбовку в натуральную величину

В музее рассказали, что в дореволюционное время мельницы-столбовки были самым распространенным видом в Большереченском районе. Ветряная мельница будет создана в натуральную величину, все механизмы будут функционировать. В ее создании также участвуют коллеги из музея «Кижи».

В Большереченском музее под открытым небом будет воссоздана ветряная мельница-столбовка. Этот уникальный объект разместится на территории архитектурного комплекса «Старина Сибирская».

В музее рассказали, что появление мельницы на территории комплекса неслучайно. В дореволюционное время мельницы-столбовки были самым распространенным видом мельниц в Большереченском районе. В каждом населенном пункте было по несколько таких мельниц, использовавших силу ветра.

ветряная мельница XIX векаветряная мельница XIX века
ветряная мельница XIX века
Фото: Портал Правительства Омской области

В создании копии ветряной мельницы сотрудникам музея-заповедника помогают коллеги из Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи», который находится в Республике Карелия. Они не только поделились своими проектами, но и оказывают консультационную и методическую поддержку.

В «Старине Сибирской» уточнили, что ветряная мельница будет выполнена в натуральную величину. Все механизмы будут работать, так что посетители музея-заповедника смогут увидеть, как выглядели и как функционировали такие мельницы век назад.

«Новая постройка будет интегрирована в наши экскурсионные программы и событийные мероприятия, поможет гостям комплекса еще ближе познакомиться с бытом сибиряков», — отметили сотрудники музея.

Ветряная мельница будет расположена на просторной поляне, рядом с колокольней и церковью Святого Александра Невского. Она станет гармоничным дополнением деревянного архитектурного ансамбля.

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