Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Министр сельского хозяйства рассказал о паводковой ситуации в Тарском районе

Министр сельского хозяйства региона рассказал о паводковой ситуации в Тарском районе

21 мая 2024, 12:48
Фото: Соцсети главы Тарского района

Министр сельского хозяйства рассказал о паводковой ситуации в Тарском районе

Министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа провел рабочую встречу с первым заместителем главы Тарского района Николаем Мугаком.

Министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа побывал в Тарском районе и провел рабочую встречу с первым заместителем Главы района Николаем Мугаком.

Сейчас в районе подтопленными оказались около 2 тысяч гектар земли, 1 дом и 8 приусадебных участков. Отмечается, что пострадавшие от паводка земли не будут задействованы в посевной кампании этого года.

«Кроме того, на встрече обсудили вопросы посевной. По данным на 21 мая в Тарском районе сев яровых культур проведен на площади 2,9 тыс. га, что составляет 22,1% от плана. Проводится сев зерновых и зернобобовых, а также кормовых культур», — рассказал министр.

Глава Тарского района Евгений Лысаков сообщил, что сейчас в Таре и деревнях Сеитово и Сибиляково Самсоновского сельского поселения введен режим повышенной готовности из-за возможной угрозы подтопления жилых домов.

Ущерб пока не оценить. В Усть-Ишиме от затопления пострадали дома, дороги и две школы
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Паводок#Новости#Вода#Затопления#Подтопление#Затопление#Паводковая ситуация#Затопление Усть-Ишима#Паводковая обстановка#Подтопления#Затопление Тарский район
Подпишитесь
Варварское благоустройство. Строители повредили лиственницы в городском саду Омска
Сегодня, 07:50
Омичам показали, как выглядит набережная у Речного вокзала в Омске
Сегодня, 14:01
Машины в саже, варварское благоустройство и очередное ухудшение погоды. Омск сегодня
Сегодня, 13:44
Похолодание до -4. Омичам рассказали о кардинальном изменении погоды в ближайшие дни
Сегодня, 11:49
Экс-министр экономики Омской области стал гендиректором электромеханического завода
Сегодня, 04:42
В предстоящем сезоне главным тренером Академии «Авангард» станет Сергей Герсонский
Сегодня, 08:38
"