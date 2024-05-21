Министр сельского хозяйства региона рассказал о паводковой ситуации в Тарском районе

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа побывал в Тарском районе и провел рабочую встречу с первым заместителем Главы района Николаем Мугаком.
Сейчас в районе подтопленными оказались около 2 тысяч гектар земли, 1 дом и 8 приусадебных участков. Отмечается, что пострадавшие от паводка земли не будут задействованы в посевной кампании этого года.
«Кроме того, на встрече обсудили вопросы посевной. По данным на 21 мая в Тарском районе сев яровых культур проведен на площади 2,9 тыс. га, что составляет 22,1% от плана. Проводится сев зерновых и зернобобовых, а также кормовых культур», — рассказал министр.
Глава Тарского района Евгений Лысаков сообщил, что сейчас в Таре и деревнях Сеитово и Сибиляково Самсоновского сельского поселения введен режим повышенной готовности из-за возможной угрозы подтопления жилых домов.