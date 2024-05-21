ГК «Титан» начал монтаж установки по производству изофорона на «Омском каучуке»

После завершения всех приготовлений, на установки начнутся пилотные испытания, приближенные к промышленному процессу. Предполагается, что испытания продлятся несколько месяцев — за это время специалисты отработают технологию и подготовят ее к внедрению в промышленность, ну, а уже со следующего года на площадке начнется выпуск инновационной продукции.