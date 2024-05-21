ГК «Титан» начал монтаж установки по производству изофорона на «Омском каучуке»

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На опытно-промышленном участке лаборатории завода «Омский каучук» начали монтаж пилотной установки для промышленного производства изофорона — востребованного реагента для производства лакокрасочных материалов, клеев, полимеров и даже чернил для шариковых ручек.
По новому проекту, выработка этого вещества будет в большем процентном содержании. Кроме того, во время переработки ацетона, выступающего основным сырьем, можно будет получить и такие вещества как диацетоновый спирт, мезитилоксид и метилизобутилкетон, широко применяемых во многих сферах промышленности как растворители.
Стоит отметить, что работы над проектом новой установки велись в рамках соглашения с Минпромторгом РФ, по которому компании, создающие и внедряющие инновационные технологии, могут получить поддержку для проведения научно-исследовательских и конструкторских работ.
Кроме того, монтаж уникального оборудования уже близок к своему завершению: на площадку уже поступили блоки конденсации и разделения, вскоре к ним добавится и блок гидрирования — поставка оборудования запланирована на июнь. Сейчас на опытно-промышленной площадке предприятия активно работают сотрудники инжинирингового центра ГК «Титан», занимаясь сборкой всех узлов оборудования — общая готовность установки оценивается в 50%.
После завершения всех приготовлений, на установки начнутся пилотные испытания, приближенные к промышленному процессу. Предполагается, что испытания продлятся несколько месяцев — за это время специалисты отработают технологию и подготовят ее к внедрению в промышленность, ну, а уже со следующего года на площадке начнется выпуск инновационной продукции.
«Это одно из опытно-промышленных производств на базе современных отечественных научных разработок, которые отрабатывает наш инжиниринговый центр в г. Омске. Помимо производства изофорона также предварительные испытания ведутся по метионину, полибутилентерефталату, готовимся запустить промышленное производство полиизобутилена. Наша цель — к 2030 году полностью заместить на российском рынке дефицитные продукты мало- и среднетоннажной химии высокого передела», - рассказал Алексей Данилов, заместитель генерального директора по производству ГК «Титан».
Кроме того, как отметили в компании, реализация проекта стала возможной благодаря государственной поддержке в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 1649.
На настоящий момент ГК «Титан» ведет одновременную работу над 7 научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими проектами — и некоторые из них в скором времени станут достижениями промышленности: например, в июне 2023 года началось строительство производственной линии для выработки полиизобутилена (ПИБ), старт которому дал Денис Мантуров — Министр промышленности и торговли Российской Федерации.