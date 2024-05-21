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Published Сегодня, 09:27

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Без конкурентов. Поставлять беспилотники в Омскую область теперь будет ГТЛК

21 мая 2024, 09:27
Фото: Изображение Midjourney
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В Омской области разрешили закупать беспилотники без проведения торгов

Госконтракты по поставке беспилотных авиационных систем можно будет заключить до конца 2025 года.

Власти Омской области будут закупать беспилотные авиационные системы без проведения конкурсных процедур у единственного поставщика — АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Соответствующее распоряжение 17 мая 2024 года подписал губернатор Виталий Хоценко.

«Установить, что до 31 декабря 2024 года включительно органы исполнительной власти вправе осуществлять закупки беспилотных авиационных систем в целях осуществления мероприятий по обеспечению государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы в рамках национального проекта „Беспилотные авиационные системы“ у акционерного общества „Государственная транспортная лизинговая компания“», — говорится в документе.

Заключать госконтракты можно максимум до конца 2025 года.

Напомним, что ГТЛК, которым руководит Евгений Дитрих, стал единственным поставщиком беспилотников по государственному гражданскому заказу по всей России. Заказывать без торгов беспилотные авиасистемы разрешили 29 ведомствам и подведомственным учреждениям. Среди них, например, Росгвардия, Росреестр, Рослесхоз, Росприроднадзор.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Беспилотник#Новости#Закупки#Поставка#Государственные закупки
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