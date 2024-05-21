Без конкурентов. Поставлять беспилотники в Омскую область теперь будет ГТЛК

Напомним, что ГТЛК, которым руководит Евгений Дитрих, стал единственным поставщиком беспилотников по государственному гражданскому заказу по всей России. Заказывать без торгов беспилотные авиасистемы разрешили 29 ведомствам и подведомственным учреждениям. Среди них, например, Росгвардия, Росреестр, Рослесхоз, Росприроднадзор.