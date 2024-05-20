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место ДТП

Водитель оказался в ловушке. Большегруз раздавил легковушку на трассе Тюмень — Омск

20 мая 2024, 05:56
Фото: ГИБДД Тюменской области
место ДТП

На трассе Тюмень — Омск большегруз смял легковушку и зажал водителя внутри

Вчера на трассе недалеко от Ишима произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. 77-летний водитель иномарки не пропустил грузовик, который ехал по главной дороге. Кабина грузовика упала на легковой автомобиль, в результате чего водитель оказался зажат в машине.

Накануне на трассе недалеко от Ишима произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. К счастью, оба водителя остались живы.

Как оказалось, 77-летний водитель иномарки не пропустил грузовик, который ехал по главной дороге. Авария привела к тому, что кабина большегруза упала на легковой автомобиль. Спасатели достали пострадавшего из машины в тяжелом состоянии. Сейчас мужчину доставили в больницу, где врачи борются за его жизнь. Все обстоятельства случившегося выясняются.

место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: ГИБДД Тюменской области

Ранее Город55 сообщал, что на этой же трассе произошло ДТП с участием внедорожника, в котором находились четыре пассажира. Около семи часов на 224-м километре дороги 43-летний водитель автомобиля SsangYong не справился с управлением и съехал в правый кювет. Машина опрокинулась. К сожалению, один из пассажиров автомобиля скончался на месте. Также были госпитализированы трое других пассажиров: 38-летний мужчина, 40-летний мужчина и 35-летний мужчина.

Есть погибшие. На трассе Омск — Тара перевернулся внедорожник с четырьмя пассажирами
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