Водитель оказался в ловушке. Большегруз раздавил легковушку на трассе Тюмень — Омск

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Накануне на трассе недалеко от Ишима произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. К счастью, оба водителя остались живы.
Как оказалось, 77-летний водитель иномарки не пропустил грузовик, который ехал по главной дороге. Авария привела к тому, что кабина большегруза упала на легковой автомобиль. Спасатели достали пострадавшего из машины в тяжелом состоянии. Сейчас мужчину доставили в больницу, где врачи борются за его жизнь. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее Город55 сообщал, что на этой же трассе произошло ДТП с участием внедорожника, в котором находились четыре пассажира. Около семи часов на 224-м километре дороги 43-летний водитель автомобиля SsangYong не справился с управлением и съехал в правый кювет. Машина опрокинулась. К сожалению, один из пассажиров автомобиля скончался на месте. Также были госпитализированы трое других пассажиров: 38-летний мужчина, 40-летний мужчина и 35-летний мужчина.