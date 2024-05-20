Водитель оказался в ловушке. Большегруз раздавил легковушку на трассе Тюмень — Омск

Ранее Город55 сообщал, что на этой же трассе произошло ДТП с участием внедорожника, в котором находились четыре пассажира. Около семи часов на 224-м километре дороги 43-летний водитель автомобиля SsangYong не справился с управлением и съехал в правый кювет. Машина опрокинулась. К сожалению, один из пассажиров автомобиля скончался на месте. Также были госпитализированы трое других пассажиров: 38-летний мужчина, 40-летний мужчина и 35-летний мужчина.