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церемония передачи новых автомобилей центральным районным больницам

Виталий Хоценко вручил ключи от 37 новых автомобилей районным больницам

20 мая 2024, 05:34
Фото: Сергей Мельников / Правительства Омской области
церемония передачи новых автомобилей центральным районным больницам
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» транспортная система 24 центральных районных больниц была усилена. В распоряжении медучреждений теперь 26 автомобилей повышенной проходимости марки УАЗ и 9 легковых автомобилей «Лада Гранта».

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» транспортная система 24 центральных районных больниц (ЦРБ) была усилена. Теперь в распоряжении больниц 26 автомобилей повышенной проходимости марки УАЗ, 9 легковых автомобилей «Лада Гранта» и два передвижных медицинских комплекса, созданных на базе автомобилей ПАЗ 4234 и «Газель Некст».

церемония передачи новых автомобилей центральным районным больницамцеремония передачи новых автомобилей центральным районным больницам
церемония передачи новых автомобилей центральным районным больницам
Фото: Сергей Мельников / Правительства Омской области

Сегодня Виталий Хоценко в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области» передал медучреждениям муниципальных районов новую партию автомобилей для оказания помощи жителям региона.

Губернатор и председатель Заксобрания Александр Артемов вручили автомобили водителям и главврачам ЦРБ. Передвижные медкомплексы помогают раньше выявлять заболевания и быстрее лечить пациентов.

церемония передачи новых автомобилей центральным районным больницамцеремония передачи новых автомобилей центральным районным больницам
церемония передачи новых автомобилей центральным районным больницам
Фото: Сергей Мельников / Правительства Омской области

Выбор моделей автомобилей осуществлялся с учетом пожеланий и потребностей медперсонала каждой конкретной больницы. Таким образом, автопарк районных больниц обновляется за счет средств федерального и регионального бюджетов.

«Водителям желаю безопасных дорог, быстрой доставки пациентов до врачей, а медиков — до пациентов», — сказал Хоценко на церемонии.
церемония передачи новых автомобилей центральным районным больницамцеремония передачи новых автомобилей центральным районным больницам
церемония передачи новых автомобилей центральным районным больницамцеремония передачи новых автомобилей центральным районным больницам
церемония передачи новых автомобилей центральным районным больницам
Фото: Сергей Мельников / Правительства Омской области

От имени своих коллег главный врач Полтавской центральной районной больницы Яна Маркелова выразила благодарность за предоставленные новые автомобили.

«Очень здорово и приятно, что автопарк центральных районных больниц регулярно пополняется новыми автомобилями. Это действительно поможет нам доставлять пациентов в более комфортных условиях как в лечебные учреждения нашего района, так и областного центра. Спасибо, что такая программа у нас действует», — отметила главврач Полтавской ЦРБ.
церемония передачи новых автомобилей центральным районным больницамцеремония передачи новых автомобилей центральным районным больницам
церемония передачи новых автомобилей центральным районным больницам
Фото: Сергей Мельников / Правительства Омской области

Отметим, что в регионе за последние три года приобрели 262 автомобиля на сумму 215 млн рублей. За пять лет в регион поступило 38 передвижных медицинских комплексов на сумму более 320 млн руб.

В прошлом году благодаря новым машинам было совершено более 203 тысяч выездов медработников к пациентам. Около 46 тысяч жителей сел было доставлено в медучреждения для обследований и лечения.

Хоценко рассказал о новых ФАПах и врачебных амбулаториях в Омской области
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#Общество#Омск#Омская область#Автомобиль#Здравоохранение#Больница#Губернатор#Федеральный бюджет#Новости#Главврач#Пациенты#Виталий Хоценко#ЦРБ#Медицинская помощь#Автопарк#Полтавская ЦРБ
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