Виталий Хоценко вручил ключи от 37 новых автомобилей районным больницам

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» транспортная система 24 центральных районных больниц (ЦРБ) была усилена. Теперь в распоряжении больниц 26 автомобилей повышенной проходимости марки УАЗ, 9 легковых автомобилей «Лада Гранта» и два передвижных медицинских комплекса, созданных на базе автомобилей ПАЗ 4234 и «Газель Некст».
Сегодня Виталий Хоценко в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области» передал медучреждениям муниципальных районов новую партию автомобилей для оказания помощи жителям региона.
Губернатор и председатель Заксобрания Александр Артемов вручили автомобили водителям и главврачам ЦРБ. Передвижные медкомплексы помогают раньше выявлять заболевания и быстрее лечить пациентов.
Выбор моделей автомобилей осуществлялся с учетом пожеланий и потребностей медперсонала каждой конкретной больницы. Таким образом, автопарк районных больниц обновляется за счет средств федерального и регионального бюджетов.
«Водителям желаю безопасных дорог, быстрой доставки пациентов до врачей, а медиков — до пациентов», — сказал Хоценко на церемонии.
От имени своих коллег главный врач Полтавской центральной районной больницы Яна Маркелова выразила благодарность за предоставленные новые автомобили.
«Очень здорово и приятно, что автопарк центральных районных больниц регулярно пополняется новыми автомобилями. Это действительно поможет нам доставлять пациентов в более комфортных условиях как в лечебные учреждения нашего района, так и областного центра. Спасибо, что такая программа у нас действует», — отметила главврач Полтавской ЦРБ.
Отметим, что в регионе за последние три года приобрели 262 автомобиля на сумму 215 млн рублей. За пять лет в регион поступило 38 передвижных медицинских комплексов на сумму более 320 млн руб.
В прошлом году благодаря новым машинам было совершено более 203 тысяч выездов медработников к пациентам. Около 46 тысяч жителей сел было доставлено в медучреждения для обследований и лечения.