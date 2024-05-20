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В Большереченском районе ввели карантин из-за лошади с бешенством

В Большереченском районе Омской области ввели карантин из-за бешеной лошади

20 мая 2024, 11:44
Фото: 1MI

В Большереченском районе ввели карантин из-за лошади с бешенством

Соответствующий указ подписал глава региона Виталий Хоценко, ограничения будут действовать до 16 июля.

В Большереченском районе Омской области объявили карантин из-за лошади, которая заразилась бешенством. Указ о введении ограничений подписал глава региона Виталий Хоценко. Согласно документу, карантин будет действовать в радиусе 500 метров от дома №49 на улице Чехова, расположенного в селе Могильно-Посельское.

Ограничения продлятся до 16 июля. В этот период на территории нельзя будет лечить животных, проводить мероприятия, на которых могут оказаться восприимчивые к вирусу животные, а также ввозить и вывозить животных. Кроме того, зараженный участок могут посещать только специалисты.

Напомним, что до 25 мая карантинные ограничения действуют и в Азовском районе, там в конце марта нашли зараженную бешенством домашнюю кошку.

Еще один очаг. В деревне под Омском выявили бешенство у домашней кошки
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Карантин#Бешенство#Новости#Лошадь#Опасность#Лошади#Вирус бешенства#Очаг бешенства#Опасные животные
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