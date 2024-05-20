В Большереченском районе Омской области ввели карантин из-за бешеной лошади

Ограничения продлятся до 16 июля. В этот период на территории нельзя будет лечить животных, проводить мероприятия, на которых могут оказаться восприимчивые к вирусу животные, а также ввозить и вывозить животных. Кроме того, зараженный участок могут посещать только специалисты.