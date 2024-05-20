В Большереченском районе Омской области ввели карантин из-за бешеной лошади

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В Большереченском районе Омской области объявили карантин из-за лошади, которая заразилась бешенством. Указ о введении ограничений подписал глава региона Виталий Хоценко. Согласно документу, карантин будет действовать в радиусе 500 метров от дома №49 на улице Чехова, расположенного в селе Могильно-Посельское.
Ограничения продлятся до 16 июля. В этот период на территории нельзя будет лечить животных, проводить мероприятия, на которых могут оказаться восприимчивые к вирусу животные, а также ввозить и вывозить животных. Кроме того, зараженный участок могут посещать только специалисты.
Напомним, что до 25 мая карантинные ограничения действуют и в Азовском районе, там в конце марта нашли зараженную бешенством домашнюю кошку.