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Стало известно, в каких детских садах и школах Омска летом пройдет ремонт

Стало известно, какие детские сады и школы Омска отремонтируют в летний период

20 мая 2024, 14:09
Фото: 1MI

Стало известно, в каких детских садах и школах Омска летом пройдет ремонт

Список образовательных учреждений, в которых летом пройдет ремонт, в своем телеграм-канале опубликовал мэр города Сергей Шелест.

Этим летом во многих омских школах и детских садах пройдет ремонт. О том, какие образовательные учреждения он затронет, в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.

Так, в школах №110 и 144 в рамках федерального проекта «Современная школа» будут созданы технопарки «Кванториум», такой же проект планируется реализовать на базе гимназии № 75 после капремонта.

В 15 учебных заведениях летом проведут ремонт кровли, среди них школы № 31, 36, 49, 61, 74, 75, 77, 95, 111, 122, 135, 139, 140, 143, 147 и 8 детских садах № 55, 56, 81, 210, 268, 355, 359, 345, 377 и Центр творческого развития гуманитарного образования «Перспектива».

Еще в 56 образовательных учреждениях заменят окна и двери, а также проведут общестроительные, сантехнические и электромонтажные работы. Школы, попавшие в список: № 4, 6, 9, 10, 15, 16, 23, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 58, 59, 63, 64, 66, 70, 78, 80, 81, 83, 90, 93, 95, 98, 99, 103, 106, 108, 109, 110, 112, 122, 127, 132, 137, 139, 141, 142, 144, 147, 150, 151, 159, 160, 161 и санаторной школе-интернат № 11.

Есть и детские сады, где проведут такие же работы, их оказалось 36: № 4, 6, 14, 20, 52, 77, 90, 92, 122, 130, 139, 160, 178, 179, 183, 203, 214, 238, 250, 259, 261, 275, 276, 278, 293, 311, 312, 314, 328, 329, 330, 341, 351, 356, 368, 392;

В школах №2, 54 и 59 летом отремонтируют спортивные и актовые залы, а также фасады, провести ремонт в этих случаях обязал суд. В школе №45 проведут ремонт системы отопления, а в детских садах № 87, 179, 259, 276, 329, 369 установят теневые навесы.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости
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