Стало известно, какие детские сады и школы Омска отремонтируют в летний период

В школах №2, 54 и 59 летом отремонтируют спортивные и актовые залы, а также фасады, провести ремонт в этих случаях обязал суд. В школе №45 проведут ремонт системы отопления, а в детских садах № 87, 179, 259, 276, 329, 369 установят теневые навесы.