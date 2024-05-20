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Шелест рассказал, как преобразятся общественные пространства, выбранные омичами

Шелест рассказал, как преобразятся общественные пространства, выбранные омичами

20 мая 2024, 14:03
Фото: Администрация Омска
В Омске подрядчики приступили к работе по реализации проектов «Счастливый двор», «Счастливое детство — здоровое будущее» и «Безопасный спорт для всех» в Ленинском округе.

Мэр города Сергей Шелест рассказал, какие территории Ленинского округа преобразятся по инициативе омичей. Так, подрядчик уже приступил к реализации проекта «Счастливый двор» на территории между домами № 21, 21/1, 21/2, 23 и 23/1 по улице Крыловской, там обновят хоккейную коробку.

Новая детская площадка появится в границах жилых домов № 39, 40, 41 и 42 по Иртышской набережной и № 18 и 20 по улице Всеволода Иванова в рамках проекта «Счастливое детство — здоровое будущее». Она будет иметь резиновое покрытие. Спортивная зона появится во дворах домов №18 и 20/1 по Сибирскому проспекту в рамках проекта «Безопасный спорт для всех».

На проведение работ планируется потратить около 12 миллионов рублей, воплотить в жизнь идеи омичей в сфере благоустройства стало возможно благодаря программе инициативного бюджетирования.

Фото: Администрация Омска
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#Анастасия Баянова#Омск#Спортивные площадки#Детская площадка#Новости#Площадка#Спортивная площадка#Счастливое детство — здоровое будущее#Безопасный спорт для всех#Счастливый двор
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