Шелест рассказал, как преобразятся общественные пространства, выбранные омичами

Новая детская площадка появится в границах жилых домов № 39, 40, 41 и 42 по Иртышской набережной и № 18 и 20 по улице Всеволода Иванова в рамках проекта «Счастливое детство — здоровое будущее». Она будет иметь резиновое покрытие. Спортивная зона появится во дворах домов №18 и 20/1 по Сибирскому проспекту в рамках проекта «Безопасный спорт для всех».