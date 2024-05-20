После полугодового простоя на площадке школы в Серебряном береге заметили технику

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Жители домов по улице Красный путь в микрорайоне Серебряный берег сегодня заметили технику на стройплощадке школы. До этого, напомним, полгода на стройке не проводились никакие работы: подрядчик — компания «Капитал развитие» из Москвы — и департамент строительства не могли договориться по оплате демонтажных работ. В итоге на прошлой неделе все завершилось расторжением контракта и взаимными претензиями.
Оказалось, что экскаватор-погрузчик, который увидели омичи, принадлежит ООО «Капитал развитие».
«Техника наводит порядок для передачи стройплощадки в другие руки», — сообщили Городу55 в пресс-службе московской компании.
Объект экс-подрядчик должен передать департаменту строительства. В пресс-службе омской мэрии уточнили, что попросили освободить площадку до завтра, 21 мая.
Ранее Город55 рассказывал о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в крупном размере из-за проекта строительства школы в микрорайоне «Серебряный берег». Компания «ЗСК-ПРОЕКТ» из Ижевска предоставила ложную проектно-сметную документацию с неверными объемами работ. За «фиктивное» исследование она получила 832 тысячи рублей.