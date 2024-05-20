После полугодового простоя на площадке школы в Серебряном береге заметили технику

Жители домов по улице Красный путь в микрорайоне Серебряный берег сегодня заметили технику на стройплощадке школы. До этого, напомним, полгода на стройке не проводились никакие работы: подрядчик — компания «Капитал развитие» из Москвы — и департамент строительства не могли договориться по оплате демонтажных работ. В итоге на прошлой неделе все завершилось расторжением контракта и взаимными претензиями.