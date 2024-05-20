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После полугодового простоя на площадке школы в Серебряном береге заметили технику

20 мая 2024, 12:50
Фото: 1MI
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Стройка из-за разногласий подрядчика и заказчика пустовала с ноября прошлого года, а на прошлой неделе контракт с московской компанией «Капитал развитие» все-таки расторгли.

Жители домов по улице Красный путь в микрорайоне Серебряный берег сегодня заметили технику на стройплощадке школы. До этого, напомним, полгода на стройке не проводились никакие работы: подрядчик — компания «Капитал развитие» из Москвы — и департамент строительства не могли договориться по оплате демонтажных работ. В итоге на прошлой неделе все завершилось расторжением контракта и взаимными претензиями.

Оказалось, что экскаватор-погрузчик, который увидели омичи, принадлежит ООО «Капитал развитие».

«Техника наводит порядок для передачи стройплощадки в другие руки», — сообщили Городу55 в пресс-службе московской компании.

Объект экс-подрядчик должен передать департаменту строительства. В пресс-службе омской мэрии уточнили, что попросили освободить площадку до завтра, 21 мая.

Ранее Город55 рассказывал о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в крупном размере из-за проекта строительства школы в микрорайоне «Серебряный берег». Компания «ЗСК-ПРОЕКТ» из Ижевска предоставила ложную проектно-сметную документацию с неверными объемами работ. За «фиктивное» исследование она получила 832 тысячи рублей.

В Омске завели уголовное дело из-за проекта школы в «Серебряном береге»
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Школа#Строительство#Подрядчик#Департамент строительства#Техника#Новости#Расторжение контракта#Серебряный берег#Капитал Развитие
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