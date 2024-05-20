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Published Сегодня, 12:29

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Updated Сегодня, 12:31

Стройплощадка ЖК «Мирапорт»

Омичи обратились к главе областного ФСБ из-за скандальной стройки ЖК на Пригородной

20 мая 2024, 12:29
Фото: Предоставлено Городу55
Стройплощадка ЖК «Мирапорт»
Стройка развернулась на месте бывшего причала, на расстоянии менее 10 метров от берегов, из-за этого, по мнению местных жителей, соседним домам грозит разрушение.

Жители микрорайона Пригородный в Нефтяниках в новой петиции обратились к руководителю УФСБ России по Омской области Алексею Савченкову. В ней они просят остановить строительство нового ЖК «Мирапорт» на месте бывшего причала на берегу Иртыша. Сам причал, как говорится в петиции, находится в федеральной собственности.

«Мы полагаем, что действия и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Омска и застройщика ООО „Причал55“ могут нанести особо крупный ущерб оборонно-промышленному комплексу страны, экологии и в дальнейшем — бюджетной системе Российской Федерации», — считают омичи.
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19 мая на стройке образовался небольшой провал грунта
Фото: Предоставлено Городу55

По мнению жителей микрорайона Пригородный, причал, где раньше много лет швартовались грузовые суда, в дальнейшем нельзя будет использовать по назначению.

«После застройки, а также, по нашему мнению, таких противозаконных действий (которые мы наблюдаем из окон) как выкапывание шпунтов Ларсена, укрепляющих береговую линию, сливанию грязной воды в Иртыш, ведется разрушение причала, являющегося сложным гидротехническим сооружением, для проектирования которого нужно время и немалые средства из федерального бюджета», — отметили жильцы домов на Пригородной.

В итоге омичи попросили Алексея Савченкова внести представление о безопасности в адрес органов местного самоуправления Омска и ТУ Росимущества в Омской области, остановить стройку, а также принять соответствующие меры по отношению к и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства, которая подписала разрешение на строительство ЖК «Мирапорт». Подпись под разрешением, напомним, поставила Татьяна Фролова.

Ранее Город55 рассказывал, что из-за выдачи незаконного разрешения на строительство дома возбудили уголовное дело. Им занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области. Следствие устанавливает виновных должностных лиц. В самом депархе месяц назад из-за этого прошли обыски: силовики изъяли документы.

В прокуратуре рассказали о промежуточных итогах проверки стройки на Пригородной
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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Омск#Строительство#Жалобы#Уголовное дело#ФСБ#Следком#Многоквартирный дом#Петиция#Новости#ЖК Мирапорт#Причал 55
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