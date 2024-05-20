Омичи обратились к главе областного ФСБ из-за скандальной стройки ЖК на Пригородной

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Жители микрорайона Пригородный в Нефтяниках в новой петиции обратились к руководителю УФСБ России по Омской области Алексею Савченкову. В ней они просят остановить строительство нового ЖК «Мирапорт» на месте бывшего причала на берегу Иртыша. Сам причал, как говорится в петиции, находится в федеральной собственности.
«Мы полагаем, что действия и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Омска и застройщика ООО „Причал55“ могут нанести особо крупный ущерб оборонно-промышленному комплексу страны, экологии и в дальнейшем — бюджетной системе Российской Федерации», — считают омичи.
По мнению жителей микрорайона Пригородный, причал, где раньше много лет швартовались грузовые суда, в дальнейшем нельзя будет использовать по назначению.
«После застройки, а также, по нашему мнению, таких противозаконных действий (которые мы наблюдаем из окон) как выкапывание шпунтов Ларсена, укрепляющих береговую линию, сливанию грязной воды в Иртыш, ведется разрушение причала, являющегося сложным гидротехническим сооружением, для проектирования которого нужно время и немалые средства из федерального бюджета», — отметили жильцы домов на Пригородной.
В итоге омичи попросили Алексея Савченкова внести представление о безопасности в адрес органов местного самоуправления Омска и ТУ Росимущества в Омской области, остановить стройку, а также принять соответствующие меры по отношению к и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства, которая подписала разрешение на строительство ЖК «Мирапорт». Подпись под разрешением, напомним, поставила Татьяна Фролова.
Ранее Город55 рассказывал, что из-за выдачи незаконного разрешения на строительство дома возбудили уголовное дело. Им занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области. Следствие устанавливает виновных должностных лиц. В самом депархе месяц назад из-за этого прошли обыски: силовики изъяли документы.