Омичи обратились к главе областного ФСБ из-за скандальной стройки ЖК на Пригородной

В итоге омичи попросили Алексея Савченкова внести представление о безопасности в адрес органов местного самоуправления Омска и ТУ Росимущества в Омской области, остановить стройку, а также принять соответствующие меры по отношению к и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства, которая подписала разрешение на строительство ЖК «Мирапорт». Подпись под разрешением, напомним, поставила Татьяна Фролова.