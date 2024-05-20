Общероссийский медицинский форум состоится 24 мая в Челябинске

Степан Фирстов отметил, что глава Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию обозначил главные задачи, которые стоят перед российской системой здравоохранения. В том числе это увеличение продолжительности жизни граждан, борьба с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологией, поддержка репродуктивного здоровья. Форум «Медицина, доступная каждому» проводится в продолжение президентского послания Федеральному собранию. В рамках мероприятия будет уделяться внимание самым актуальным проблемам здравоохранения и поиску путей их решения.