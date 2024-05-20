Общероссийский медицинский форум состоится 24 мая в Челябинске

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Издание kursdela.biz пишет, что в форуме примут участие представители федеральной и региональной власти, руководители государственных и частных медицинских организаций страны, врачебных профессиональных ассоциаций, ведущие эксперты в сфере здравоохранения, практикующие врачи.
Генеральный секретарь Общества врачей России Эрик Праздников представит в рамках мероприятия доклад «Консолидация и представление интересов врачебного сообщества в России». А главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина расскажет о состоянии терапевтической помощи в России.
Среди спикеров форума главные специалисты Министерства здравоохранения России, академики РАН, другие эксперты. Ассоциированный член Всемирной медицинской ассоциации, председатель организационного комитета форума Степан Фирстов расскажет участникам мероприятия об особенностях организации врачебного сообщества в мире и странах БРИКС.
Степан Фирстов отметил, что глава Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию обозначил главные задачи, которые стоят перед российской системой здравоохранения. В том числе это увеличение продолжительности жизни граждан, борьба с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологией, поддержка репродуктивного здоровья. Форум «Медицина, доступная каждому» проводится в продолжение президентского послания Федеральному собранию. В рамках мероприятия будет уделяться внимание самым актуальным проблемам здравоохранения и поиску путей их решения.
На форуме пройдет обсуждение способов ликвидации дефицита медицинских кадров. По словам Фирстова, недавно председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал эту проблему кричащей и рассказал, что в Российской Федерации не хватает 30 тысяч врачей.
«Приятно, что местом проведения такого солидного общероссийского форума выбран Челябинск. В регионе накоплены уникальные медицинские практики, которыми наши коллеги с удовольствием поделятся. Надеюсь, что форум „Медицина, доступная каждому“ станет эффективной дискуссионной площадкой для улучшения взаимодействия между органами власти и врачебным сообществом на благо наших граждан», — сказал Степан Фирстов.
Организаторами форума стали Общество врачей России и фракция Партии пенсионеров в Законодательном собрании Челябинской области.