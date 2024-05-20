Обанкротившийся «Санрайс» оказался на пороге ликвидации

Арбитражный суд Омской области принял решение по делу о банкротстве ООО «Санрайс», зарегистрированного в Омске на 24-й Северной. Город55 уже писал о том, что кредиторы компании попросили суд завершить процедуру конкурсного производства, и сегодня, 20 мая, стало известно, что эта просьба удовлетворена.