Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В омском «Санрайсе» завершилась процедура конкурсного производства

Обанкротившийся «Санрайс» оказался на пороге ликвидации

20 мая 2024, 11:25
Фото: 1MI

В омском «Санрайсе» завершилась процедура конкурсного производства

Суд удовлетворил просьбу кредиторов компании.

Арбитражный суд Омской области принял решение по делу о банкротстве ООО «Санрайс», зарегистрированного в Омске на 24-й Северной. Город55 уже писал о том, что кредиторы компании попросили суд завершить процедуру конкурсного производства, и сегодня, 20 мая, стало известно, что эта просьба удовлетворена.

— Определением Арбитражного суда Омской области от 16.05.2024 г по делу №А46-5106/2023 конкурсное производство в отношении ООО «САНРАЙС» завершено, — говорится в официальном сообщении.

Это решение повлечет за собой ликвидацию «Санрайса» как юридического лица. Напомним: компания занимается розничной торговлей бытовыми товарами в специализированных магазинах. Ее директором является Дмитрий Александров, владелец фирм «Адмик» и «Инструмент сервис», которые специализируются на продаже и ремонте бытовых электроприборов. Суд признал фирму банкротом из-за 120-миллионного долга перед ООО «Риконт», зарегистрированным в Москве.

Кредиторы «Санрайса» попросили арбитраж завершить процедуру конкурсного производства
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Дела о банкротстве#Санрайс
Подпишитесь
Глава Омской области рассказал, когда нормализуется ситуация в затопленном Усть-Ишиме
Сегодня, 08:21
В Омске сотни домов останутся без горячей воды. Публикуем список адресов
Сегодня, 04:00
Ждать недолго. Омичам рассказали, когда их ежемесячный доход вырастет до 100 тысяч
Сегодня, 03:00
Дождливый июнь. Омичам рассказали, какой будет погода в первом летнем месяце
Сегодня, 07:49
Из роддома в военный госпиталь. Питерцам заплатят 400 млн за ремонт здания в Омске
Сегодня, 10:52
Теперь 10 тысяч. В Омской области педагогам повысили выплаты за классное руководство
Сегодня, 04:38
"