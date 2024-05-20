Обанкротившийся «Санрайс» оказался на пороге ликвидации

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Арбитражный суд Омской области принял решение по делу о банкротстве ООО «Санрайс», зарегистрированного в Омске на 24-й Северной. Город55 уже писал о том, что кредиторы компании попросили суд завершить процедуру конкурсного производства, и сегодня, 20 мая, стало известно, что эта просьба удовлетворена.
— Определением Арбитражного суда Омской области от 16.05.2024 г по делу №А46-5106/2023 конкурсное производство в отношении ООО «САНРАЙС» завершено, — говорится в официальном сообщении.
Это решение повлечет за собой ликвидацию «Санрайса» как юридического лица. Напомним: компания занимается розничной торговлей бытовыми товарами в специализированных магазинах. Ее директором является Дмитрий Александров, владелец фирм «Адмик» и «Инструмент сервис», которые специализируются на продаже и ремонте бытовых электроприборов. Суд признал фирму банкротом из-за 120-миллионного долга перед ООО «Риконт», зарегистрированным в Москве.