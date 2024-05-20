Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Иллюстрация

Никто не пострадал. В деревне Окунево Омской области сгорела база отдыха «Солеолис»

20 мая 2024, 12:15
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В деревне Окунево Омской области дотла сгорела база отдыха «Солеолис»

О пожаре в «Солеолисе» сообщили в туристической компании «ОМиГО», обошлось без пострадавших, база отдыха сгорела практически дотла.

Несколько дней назад в Муромцевском районе Омской области случился крупный пожар — в деревне Окунево сгорела база отдыха «Солеолис». О печальном происшествии сообщили в туристической компании «ОМиГО».

«Сгорело практически все. Цветущий уголок, где мы и вы любили отдыхать превратился в пепелище, выжженную пустошь», — рассказали в группе.

В результате пожара никто не пострадал, по какой причине случилось возгорание пока неизвестно.

Напомним, что за неделю в Омской области произошло 159 пожаров, большая часть из них были связаны с возгоранием травы и мусора.

159 пожаров за неделю. В Омской области во время пожара погибли два человека
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Пожары#Пожарные#Новости#Последствия пожара#Тушение пожара#База отдыха#Пожароопасность#Ликвидация пожара#Солеолис
Подпишитесь
Глава Омской области рассказал, когда нормализуется ситуация в затопленном Усть-Ишиме
Сегодня, 08:21
В Омске сотни домов останутся без горячей воды. Публикуем список адресов
Сегодня, 04:00
Ждать недолго. Омичам рассказали, когда их ежемесячный доход вырастет до 100 тысяч
Сегодня, 03:00
Дождливый июнь. Омичам рассказали, какой будет погода в первом летнем месяце
Сегодня, 07:49
Из роддома в военный госпиталь. Питерцам заплатят 400 млн за ремонт здания в Омске
Сегодня, 10:52
Теперь 10 тысяч. В Омской области педагогам повысили выплаты за классное руководство
Сегодня, 04:38
"