Никто не пострадал. В деревне Окунево Омской области сгорела база отдыха «Солеолис»

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Несколько дней назад в Муромцевском районе Омской области случился крупный пожар — в деревне Окунево сгорела база отдыха «Солеолис». О печальном происшествии сообщили в туристической компании «ОМиГО».
«Сгорело практически все. Цветущий уголок, где мы и вы любили отдыхать превратился в пепелище, выжженную пустошь», — рассказали в группе.
В результате пожара никто не пострадал, по какой причине случилось возгорание пока неизвестно.
Напомним, что за неделю в Омской области произошло 159 пожаров, большая часть из них были связаны с возгоранием травы и мусора.