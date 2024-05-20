Неизвестно, где и как изготовлено. Омичей предупредили о поддельной икре в банках

Жителей Омска предупредили о поддельной икре в банках от «предприятия-призрака»

Роспотребнадзор сообщил о случаях продажи поддельной икры, а также о деятельности так называемого «предприятия-призрака» под названием ООО «Камчатский икорный дом». Эта компания, указанная на этикетке как производитель, не производит икру и не зарегистрирована на территории Камчатского края.