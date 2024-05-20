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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

иллюстрация

Неизвестно, где и как изготовлено. Омичей предупредили о поддельной икре в банках

20 мая 2024, 10:05
Фото: Город55
иллюстрация

Жителей Омска предупредили о поддельной икре в банках от «предприятия-призрака»

Роспотребнадзор сообщил о случаях продажи поддельной икры, а также о деятельности так называемого «предприятия-призрака» под названием ООО «Камчатский икорный дом». Эта компания, указанная на этикетке как производитель, не производит икру и не зарегистрирована на территории Камчатского края.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали о случаях продажи поддельной икры и о так называемом «предприятии-призраке». Речь идет о ООО «Камчатский икорный дом».

Оказалось, что в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора обнаружили фальсифицированную икорную продукцию — икру лососевую зернистую баночную. При этом компания, которая указана на этикетке как производитель икры, на самом деле не занимается ее производством.

Кроме того, согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц, эта компания не зарегистрирована на территории Камчатского края.

Согласно требованиям статьи 3 Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», в обороте находится фальсифицированная икра, произведенная «предприятием-призраком». То есть неизвестно, кто именно ее изготовил и в каких условиях.

Ранее Город55 рассказывал о том, как омские полицейские обнаружили одну из крупнейших партий контрафакта за последние годы. Стоимость изъятого товара оценивается в 24 млн рублей. Всего было изъято 85 тысяч бутылок спиртосодержащей жидкости.

85 тысяч бутылок. В Омске «накрыли» склад с контрафактным алкоголем на 24 млн рублей
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