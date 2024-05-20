Неизвестно, где и как изготовлено. Омичей предупредили о поддельной икре в банках

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В региональном Роспотребнадзоре рассказали о случаях продажи поддельной икры и о так называемом «предприятии-призраке». Речь идет о ООО «Камчатский икорный дом».
Оказалось, что в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора обнаружили фальсифицированную икорную продукцию — икру лососевую зернистую баночную. При этом компания, которая указана на этикетке как производитель икры, на самом деле не занимается ее производством.
Кроме того, согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц, эта компания не зарегистрирована на территории Камчатского края.
Согласно требованиям статьи 3 Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», в обороте находится фальсифицированная икра, произведенная «предприятием-призраком». То есть неизвестно, кто именно ее изготовил и в каких условиях.
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