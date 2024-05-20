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иллюстрация

Нарушил сроки. Омские приставы взыскали с застройщика дома на 6-й Станционной 8,5 млн

20 мая 2024, 09:33
Фото: Город55
иллюстрация

Застройщик из Омска выплатил 8,5 млн неустойки из-за дома на 6-й Станционной

Депстрой заключил договор с застройщиком на разработку рабочей документации и строительство объекта на улице 6-я Станционная в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», но предприниматель не смог выполнить работы в срок. Суд признал вину подрядчика и оштрафовал его на 8,5 млн.

В пресс-службе омских приставов рассказали, что предприниматель не смог выполнить условия договора, завершить строительство и сдать объект в срок. В связи с этим надзорный орган решил возбудить дело об административном правонарушении и привлечь исполнителя к ответственности. Данное постановление направили в суд.

Выяснилось, что омский депстрой заключил договор с застройщиком. Согласно этому договору застройщик должен был выполнить работы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а именно: разработать рабочую документацию и построить объект на улице 6-я Станционная.

В итоге суд признал руководителя строительной компании виновным в административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 Кодекса об административных правонарушениях и оштрафовал его на 8,5 млн рублей.

Несмотря на решение суда, руководитель строительной компании не торопился оплачивать штраф. В результате судебный пристав арестовал его авто: автоцементовоз КамАЗ 5410 и грузовой автомобиль Isuzu Forward.

После этого гендиректор поспешил погасить задолженность перед государством. Но поскольку он не успел сделать это вовремя, ему пришлось дополнительно заплатить 600 рублей в качестве исполнительского сбора.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Строительство#Судебные приставы#Новости#Задолженность#Генеральный директор#Административное правонарушение
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