Нарушил сроки. Омские приставы взыскали с застройщика дома на 6-й Станционной 8,5 млн

Застройщик из Омска выплатил 8,5 млн неустойки из-за дома на 6-й Станционной

Депстрой заключил договор с застройщиком на разработку рабочей документации и строительство объекта на улице 6-я Станционная в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», но предприниматель не смог выполнить работы в срок. Суд признал вину подрядчика и оштрафовал его на 8,5 млн.