Нарушил сроки. Омские приставы взыскали с застройщика дома на 6-й Станционной 8,5 млн

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В пресс-службе омских приставов рассказали, что предприниматель не смог выполнить условия договора, завершить строительство и сдать объект в срок. В связи с этим надзорный орган решил возбудить дело об административном правонарушении и привлечь исполнителя к ответственности. Данное постановление направили в суд.
Выяснилось, что омский депстрой заключил договор с застройщиком. Согласно этому договору застройщик должен был выполнить работы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а именно: разработать рабочую документацию и построить объект на улице 6-я Станционная.
В итоге суд признал руководителя строительной компании виновным в административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 Кодекса об административных правонарушениях и оштрафовал его на 8,5 млн рублей.
Несмотря на решение суда, руководитель строительной компании не торопился оплачивать штраф. В результате судебный пристав арестовал его авто: автоцементовоз КамАЗ 5410 и грузовой автомобиль Isuzu Forward.
После этого гендиректор поспешил погасить задолженность перед государством. Но поскольку он не успел сделать это вовремя, ему пришлось дополнительно заплатить 600 рублей в качестве исполнительского сбора.