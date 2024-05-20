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Published Сегодня, 19:08

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На хлеб хватит: озвучена зарплата омских программистов

На хлеб хватит: озвучена зарплата омских программистов

20 мая 2024, 19:08
Фото: Город55
Стало известно, сколько могут зарабатывать программисты в Омске. Соответствующие данные представили аналитики SuperJob. Подробности — в материале Города55.

Стоит уточнить, что речь пойдет о зарплате программистов PHP. Начнем со столицы. В Москве специалисты сферы IT зарабатывают 550 тыс рублей ежемесячно. В Санкт-Петербурге их зарплата составляет 460 тыс рублей.

В Омске программистам PHP платят 400 тыс рублей. Чтобы столько получать, нужно иметь стаж на PHP от двух лет, а также опыт проектирования и поддержки клиент-серверного API и опытом unit-тестирования.

Очень хорошо при этом, если кандидат умеет работать с одним из фреймворков JavaScript (Vue, React, Angular, Node) и имеет опыт работы с инструментами контейнеризации приложений.

Если у человека есть знание теории баз данных и практический опыт работы с СУБД, объектно-ориентированным программированием, JavaScript, HTML и CSS, XML, то он может получать от 70 до 100 тыс рублей. Также от специалиста ждут знание английского языка на уровне чтения технической документации и опыт программирования на PHP от полугода.

Программисты, знающие методы защиты информации в сетевых приложениях, с навыками работы в среде Linux/Unix, опытом работы с системами контроля версий и разработки и запуска интернет-сайтов, веб-приложений получают в Омске от 100 до 130 тыс рублей. У кандидата должен быть опыт работы программистом PHP от одного года.

От 130 до 260 тыс рублей предлагают специалистам с отличными знаниями и навыками работы с PHP 7, 8 и СУБД, знанием английского языка на разговорном или свободном уровне, пониманием принципов SOLID, DRY, GRASP. Обязательный стаж работы — от двух лет.

Те, кто умеет разрабатывать и проектировать высоконагруженные системы, разрабатывать микросервисы и работать Redis, RabbitMQ, Sphinx, Grafana могут ежемесячно получать от 260 до 400 тыс рублей. Нужен опыт работы программистом PHP от трех лет.

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#Алина Ясинская#Омск#Омская область#Россия#Новости
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