На хлеб хватит: озвучена зарплата омских программистов

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
Стоит уточнить, что речь пойдет о зарплате программистов PHP. Начнем со столицы. В Москве специалисты сферы IT зарабатывают 550 тыс рублей ежемесячно. В Санкт-Петербурге их зарплата составляет 460 тыс рублей.
В Омске программистам PHP платят 400 тыс рублей. Чтобы столько получать, нужно иметь стаж на PHP от двух лет, а также опыт проектирования и поддержки клиент-серверного API и опытом unit-тестирования.
Очень хорошо при этом, если кандидат умеет работать с одним из фреймворков JavaScript (Vue, React, Angular, Node) и имеет опыт работы с инструментами контейнеризации приложений.
Если у человека есть знание теории баз данных и практический опыт работы с СУБД, объектно-ориентированным программированием, JavaScript, HTML и CSS, XML, то он может получать от 70 до 100 тыс рублей. Также от специалиста ждут знание английского языка на уровне чтения технической документации и опыт программирования на PHP от полугода.
Программисты, знающие методы защиты информации в сетевых приложениях, с навыками работы в среде Linux/Unix, опытом работы с системами контроля версий и разработки и запуска интернет-сайтов, веб-приложений получают в Омске от 100 до 130 тыс рублей. У кандидата должен быть опыт работы программистом PHP от одного года.
От 130 до 260 тыс рублей предлагают специалистам с отличными знаниями и навыками работы с PHP 7, 8 и СУБД, знанием английского языка на разговорном или свободном уровне, пониманием принципов SOLID, DRY, GRASP. Обязательный стаж работы — от двух лет.
Те, кто умеет разрабатывать и проектировать высоконагруженные системы, разрабатывать микросервисы и работать Redis, RabbitMQ, Sphinx, Grafana могут ежемесячно получать от 260 до 400 тыс рублей. Нужен опыт работы программистом PHP от трех лет.