На хлеб хватит: озвучена зарплата омских программистов

Если у человека есть знание теории баз данных и практический опыт работы с СУБД, объектно-ориентированным программированием, JavaScript, HTML и CSS, XML, то он может получать от 70 до 100 тыс рублей. Также от специалиста ждут знание английского языка на уровне чтения технической документации и опыт программирования на PHP от полугода.