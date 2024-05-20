Мифы о клещах: заявления биолога о поведении гадких паразитов

Лучше сдать насекомое на исследование в лабораторию, чтобы понять, какой клещ вас укусил. Это поможет убедиться в том, заражены вы или нет. Даже если кровосос просто ползает по одежде, нужно поймать его и отвезти к специалистам на проверку. Дело в том, что бывают такие случаи, когда укушенный не замечает пораженный участок и полагает, что клещ только ползет по нему.