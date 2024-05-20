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Мифы о клещах: заявления биолога о поведении гадких паразитов

Мифы о клещах: заявления биолога о поведении гадких паразитов

20 мая 2024, 19:46
Фото: Город55
Голодные клещи вовсю нападают на людей. Опасные членистоногие поджидают людей в парках, лесах и во дворах. Когда пик их активности и как охотятся кровососы? Ответы — в материале Города55.

Как оказалось, клещи слепые — у них нет глаз вообще. Они живут и питаются исключительно за счет того, что хорошо чувствуют тепло жертв. К резким запахам, к слову, они также равнодушны. Об этом Properm.ru рассказала ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского политехнического университета Мария Комбарова.

Как правило, насекомые сидят в засаде у тропинок, где обычно ходят люди. Их много, но навыки передвижения у них слабые. Они плохо ползают и поднимаются не выше 40 сантиметров. Вопреки страхам многих людей клещи не падают с деревьев.

Охота клещей

Выходить на охоту они особенно любят, когда наступает сырая прохладная весна. Паразит садится на край травинки или листка и вытягивает передние лапки. Для того чтобы зацепиться за жертву, у него имеются так называемые крючочки на лапках. Они захлопываются, когда клещ понимает, что случилось «бинго».

Членистоногий маньяк после этого ползет вверх по телу. Ему нравится лезть в волосы или в шерсть животных, так как там наиболее незащищенные открытые участки кожи. Именно поэтому их часто находят за ушами, на лице, плечах, шее и подмышками.

Как понять, что заразился энцефалитом

После укуса клеща участок кожи воспаляется. Стоит отметить, что это насекомое является не только переносчиком энцефалита, но и других инфекций. Кстати, патогенные микроорганизмы попадают в организм еще в том случае, если укушенный расчесывает поврежденное место.

У кого-то из пациентов возникает аллергия, отмечает биолог Комбарова. Обнаружить клеща сразу, к сожалению, мы не можем, поскольку он впрыскивает при укусе анальгезирующее средство.

Лучше сдать насекомое на исследование в лабораторию, чтобы понять, какой клещ вас укусил. Это поможет убедиться в том, заражены вы или нет. Даже если кровосос просто ползает по одежде, нужно поймать его и отвезти к специалистам на проверку. Дело в том, что бывают такие случаи, когда укушенный не замечает пораженный участок и полагает, что клещ только ползет по нему.

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#Алина Ясинская#Общество#Здоровье#Омская область#Россия#Здравоохранение#Новости#Клещи#Укус клеща#Клещевой энцефалит
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