Когда сдавать ЕГЭ в 2024 году в Омской области: подробное расписание и результаты

Дополнительные даты для проведения пересдач ЕГЭ в этом году выпали на 4 и 5 июля. Однако нужно быть внимательным: в случае пересдачи предыдущий результат аннулируется, даже если он окажется лучше второй попытки. То есть выбрать лучший балл после двух попыток сдачи экзамена точно не получится. Поэтому решаться на такой шаг нужно только тем, кто твердо уверен в своих знаниях.