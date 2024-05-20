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Когда сдавать ЕГЭ в 2024 году в Омской области: подробное расписание и результаты

20 мая 2024, 08:24
Фото: 1MI
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С 2009 года школьники в обязательном порядке сдают ЕГЭ: экзамены, которые нужны для того, чтобы получить аттестат и поступить в вуз. В 2024 году правила экзаменов немного изменились. В материале Города55 — подробнее о том, когда и как сдают ЕГЭ.

Расписание ЕГЭ

ЕГЭ проходит в несколько этапов — досрочный (он уже завершился в этом году), основной и дополнительный. В этом году по инициативе президента России Владимира Путина школьникам разрешили пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету, из-за этого в расписание экзаменов внесли изменения, добавив дополнительные даты для пересдач.

Досрочный этап ЕГЭ

Досрочный этап ЕГЭ в 2024 году проходил с 22 марта по 22 апреля. По всей стране открыли 118 пунктов проведения экзаменов для 3 тысяч человек, изъявивших желание пройти тестирование досрочно. Такие, кстати, нашлись далеко не во всех регионах России. Не было досрочного этапа в 23 регионах.

К досрочным экзаменам допускают:

  • Выпускников 11-х классов, полностью освоивших учебный план, без академических задолженностей, получивших зачет за итоговое сочинение и допуск от педсовета школы;
  • Обучающихся по образовательным программам среднего профобразования;
  • Обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях.

В Омской области в этом году, по информации регионального минобра, досрочно экзамены сдавали 30 человек, из них большинство являются гражданами соседнего Казахстана.

Основной этап ЕГЭ стартует 23 мая 2024 годаОсновной этап ЕГЭ стартует 23 мая 2024 года
Основной этап ЕГЭ стартует 23 мая 2024 года
Фото: 1MI

Основной этап ЕГЭ

Следующий этап ЕГЭ — основной — стартует уже через пару дней. 23 мая все желающие будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии, 28 мая — по русскому языку, а 31 мая — по математике базового и профильного уровней.

4 июня запланировано проведение ЕГЭ по обществознанию и физике. 7 и 8 июня одновременно с экзаменами по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Письменная часть экзамена по иностранным языкам, а также ЕГЭ по биологии и истории состоятся 11 июня.

Резервные дни ЕГЭ

Для тех, кто пропустил итоговое тестирование по уважительной причине (например, по болезни), или у кого совпали даты двух экзаменов, предусмотрены резервные дни. Последний резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам в этом году — 21 июня. Список утвержденных в 2024 году резервных дней выглядит следующим образом:

  • 13 июня — география, литература, обществознание, физика;
  • 17 июня — русский язык;
  • 18 июня — устная часть по всем иностранным языкам, история, химия;
  • 19 июня — биология, письменная часть по всем иностранным языкам, информатика;
  • 20 июня — математика базового и профильного уровня;
  • 21 июня — все учебные предметы.
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Пересдача ЕГЭ

Раньше пересдать проваленный экзамен можно было только на следующий год, однако в 2024 году правила пересдач изменили. У каждого школьника будет возможность улучшить результат по одному из предметов, даже если по нему набран минимальный балл.

Дополнительные даты для проведения пересдач ЕГЭ в этом году выпали на 4 и 5 июля. Однако нужно быть внимательным: в случае пересдачи предыдущий результат аннулируется, даже если он окажется лучше второй попытки. То есть выбрать лучший балл после двух попыток сдачи экзамена точно не получится. Поэтому решаться на такой шаг нужно только тем, кто твердо уверен в своих знаниях.

Заявления на пересдачу в государственной экзаменационной комиссии будут принимать с 26 июня по 1 июля включительно. Для ЕГЭ по математике, кстати, школьник во время пересдачи сможет сменить уровень с профильного на базовый и наоборот.

Последняя возможность сдать ЕГЭ у школьников будет в сентябре. Дополнительный период предназначен для тех, кто ранее не сдавал обязательные предметы. Утвержденное расписание следующее:

  • 4 сентября — русский язык;
  • 9 сентября — математика базового уровня;
  • 23 сентября (резервный день) — математика базового уровня, русский язык.

Проверка результатов ЕГЭ

Проверка ответов на первую часть экзаменов проводится автоматически, их распознает компьютер. Вторую часть уже оценивают несколько экспертов. Если два эксперта поставили разные оценки, работу отправляют на проверку к еще одному специалисту. Через дополнительную проверку традиционно проходят все высокобалльные работы.

При оценке работы учитываются отметки, которые сделали наблюдатели в процессе экзамена и после него, просматривая записи с камер наблюдения. При фиксации нарушений (наличие мобильного, списывание) работу аннулируют.

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Где узнать результаты ЕГЭ

С момента сдачи экзамена до публикации результатов обычно проходит от 7 до 14 дней. Срок этот зависит от популярности предмета и числа участников ЕГЭ. Поэтому больше времени требуется на обработку результатов обязательных предметов — русского языка и математики.

Экзаменуемый может узнать результаты ЕГЭ несколькими способами:

  • На официальном портале ЕГЭ. Необходимо указать ФИО, паспортные данные и 12-значный код регистрации участника экзамена;
  • На портале госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи экзаменуемого;
  • В образовательной организации, где сдавал экзамен.

Помимо самого экзаменуемого, получить результаты могут его родители либо законные представители, а также третье лицо. В последнем случае при себе у получателя результатов должна быть доверенность.

Ориентировочный график публикации результатов основного этапа ЕГЭ выглядит так:

График публикации результатов ЕГЭ по всем предметамГрафик публикации результатов ЕГЭ по всем предметам
График публикации результатов ЕГЭ по всем предметам
Фото: Город55

Апелляция

Если школьник не согласен с результатами экзамена, он может оспорить их. На это отводится два рабочих дня после публикации результатов. Рассматривать апелляцию будет конфликтная комиссия: у заявителя есть возможность присутствовать при этом процессе.

Изменить баллы могут как в большую, так и в меньшую сторону. При этом оспорить можно только оценку самих экспертов, возражения насчет критериев проверки не принимаются.

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