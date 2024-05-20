Глава Омской области рассказал, когда нормализуется ситуация в затопленном Усть-Ишиме

Posted 20 мая, 08:21
Published 20 мая, 08:21
Modified 20 мая, 08:23
Updated 20 мая, 08:23
Сегодня губернатор Виталий Хоценко прокомментировал текущую ситуацию с паводком в Омской области. По его словам, ситуация в Усть-Ишимском районе остается сложной. За последние 150 лет вода поднималась до уровня выше 1026 сантиметров лишь однажды — в конце мая — начале июня 1941 года.
Сейчас уровень воды составляет 946 сантиметров. Хотя уровень воды постепенно снижается, прогноз остается неблагоприятным: вода может продолжить подниматься и достичь пика до 15 июня. После этого ситуация начнет улучшаться, и уровень воды пойдет на спад.
«По поручению президента и министра чрезвычайных ситуаций мы изучили общую ситуацию и определили, какая помощь необходима. Я обратился к министрам с просьбой объявить режим федерального чрезвычайного положения, чтобы получить доступ к федеральным средствам для оказания помощи», — -заявил Хоценко.
Правительственная комиссия одобрила предложение о введении режима ЧС на федеральном уровне. Основная задача сейчас — начать выплату региональных пособий в размере 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи. Как только вода сойдет, начнется оценка ущерба.
Согласно последним данным, 604 дома оказались затоплены, около 1000 участков пострадали от наводнения, а также повреждены дороги.
«Мы боремся за то, чтобы отстоять подстанцию мощностью 110 кВт. В этой ситуации нам помогают волонтеры, энергетики, МЧС и местные жители. Сотрудники МЧС и полиции работают на месте, чтобы предотвратить мародерство. По вопросам, связанным с наводнением, можно получить консультацию по телефону 122, цифра 4», — отметил губернатор.
Также Хоценко сообщил, что уже начали формировать комиссии, которые будут посещать дома и оценивать состояние имущества, чтобы приступить к выплате компенсаций пострадавшим. Ущерб будет оцениваться в трех категориях:
Специалисты Министерства труда и социальной защиты сейчас находятся в Оренбурге. Они изучают опыт решения подобных ситуаций.