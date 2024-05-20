Глава Омской области рассказал, когда нормализуется ситуация в затопленном Усть-Ишиме

Сегодня губернатор Виталий Хоценко прокомментировал текущую ситуацию с паводком в Омской области. По его словам, ситуация в Усть-Ишимском районе остается сложной. За последние 150 лет вода поднималась до уровня выше 1026 сантиметров лишь однажды — в конце мая — начале июня 1941 года.