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Published Сегодня, 09:20

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Более 600 детей из затопленного Усть-Ишима летом отдохнут в Новосибирске и Татарстане

20 мая 2024, 09:20
Фото: Изображение Midjourney
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Сейчас руководство Омской области ведет переговоры и с другими регионами России.

В понедельник, 20 мая, во время брифинга губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал подробнее, сколько детей из пострадавшего от паводка Усть-Ишимского района смогут отдохнуть в соседних регионах.

Предложение Виталия Хоценко поддержал полпред президента России в СФО Анатолий Серышев, а также главы Новосибирской области и Республики Татарстан. Около 500 детей из Усть-Ишима готовы принять на оздоровление в Новосибирской области, еще 100 человек отправятся в детские лагеря Татарстана.

«Есть еще ряд регионов, но я пока не буду их называть, как появятся договоренности — обязательно расскажем», — сообщил губернатор Омской области.

Сотрудники минобразования и минспорта сейчас работают с родителями, теми, кто готов отправить детей на отдых.

«Мне кажется это хорошая возможность. Дети психологически немного отойдут от случившегося и познакомятся, нашу большую страну посмотрят и вернутся назад с хорошим настроением, с друзьями. Надеюсь, к тому моменту и помещения будут отремонтированы или, по крайней мере, осушены и пригодны для проживания», — добавил Хоценко.

Ранее Город55 рассказывал, что в затопленном Усть-Ишиме восстанавливать будет не только жилые дома, но и дороги, школы и ФАПы. Для этого вместе с минстроем России собираются разработать мастер-план.

Ущерб пока не оценить. В Усть-Ишиме от затопления пострадали дома, дороги и две школы
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#Юлия Истомина#Общество#Отдых#Омск#Омская область#Пострадавшие#Дети#Паводок#Иртыш#Новости#Детский лагерь#Новосибирская область#Усть-Ишимский район#Затопление#Татарстан#Затопление Усть-Ишима
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