Более 600 детей из затопленного Усть-Ишима летом отдохнут в Новосибирске и Татарстане

Предложение Виталия Хоценко поддержал полпред президента России в СФО Анатолий Серышев, а также главы Новосибирской области и Республики Татарстан. Около 500 детей из Усть-Ишима готовы принять на оздоровление в Новосибирской области, еще 100 человек отправятся в детские лагеря Татарстана.