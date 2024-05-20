Более 600 детей из затопленного Усть-Ишима летом отдохнут в Новосибирске и Татарстане

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В понедельник, 20 мая, во время брифинга губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал подробнее, сколько детей из пострадавшего от паводка Усть-Ишимского района смогут отдохнуть в соседних регионах.
Предложение Виталия Хоценко поддержал полпред президента России в СФО Анатолий Серышев, а также главы Новосибирской области и Республики Татарстан. Около 500 детей из Усть-Ишима готовы принять на оздоровление в Новосибирской области, еще 100 человек отправятся в детские лагеря Татарстана.
«Есть еще ряд регионов, но я пока не буду их называть, как появятся договоренности — обязательно расскажем», — сообщил губернатор Омской области.
Сотрудники минобразования и минспорта сейчас работают с родителями, теми, кто готов отправить детей на отдых.
«Мне кажется это хорошая возможность. Дети психологически немного отойдут от случившегося и познакомятся, нашу большую страну посмотрят и вернутся назад с хорошим настроением, с друзьями. Надеюсь, к тому моменту и помещения будут отремонтированы или, по крайней мере, осушены и пригодны для проживания», — добавил Хоценко.
Ранее Город55 рассказывал, что в затопленном Усть-Ишиме восстанавливать будет не только жилые дома, но и дороги, школы и ФАПы. Для этого вместе с минстроем России собираются разработать мастер-план.