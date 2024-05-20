Бегу — да. «Газпромнефть-СМ» поддержала один из крупнейших забегов России

Мероприятие, в основе которого — продвижение идей здорового образа жизни, с 2017 года собирает бегунов со всего мира: в этот раз на синхронный старт полумарафонского «ЗаБега» (а это четыре дистанции от 1 до 21,1 километра) вышли 200 тысяч участников в городах России и 15 странах мира — среди них были и представители «Газпромнефть — СМ».