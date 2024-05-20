Бегу — да. «Газпромнефть-СМ» поддержала один из крупнейших забегов России

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Мероприятие, в основе которого — продвижение идей здорового образа жизни, с 2017 года собирает бегунов со всего мира: в этот раз на синхронный старт полумарафонского «ЗаБега» (а это четыре дистанции от 1 до 21,1 километра) вышли 200 тысяч участников в городах России и 15 странах мира — среди них были и представители «Газпромнефть — СМ».
Стоит отметить, что компания уделяет особенное внимание спортивной сфере: «Газпромнефть-СМ» содействует объединению людей, увлеченных здоровым образом жизни и поэтому регулярно оказывает поддержку спортивным, культурным и образовательным мероприятиям.
Более того — специалисты компании являются частыми участниками спортивных мероприятий: например, «Лыжни России», где они успешно прошли всю дистанцию и финишировали. Кроме того, «за плечами» сотрудников компании и участие в соревнованиях проводимого в Омске «Сибирского международного марафона» — одного из наиболее престижных легкоатлетических соревнований страны.
Напомним, «Газпромнефть — смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», выпускающее более тысячи наименований масел, смазок и технических жидкостей для широкого круга потребителей. Кроме того, компания является одним из лидеров рынка смазочных материалов.