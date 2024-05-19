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Updated Сегодня, 10:31

иллюстрация

Смертельный исход. В Омской области произошло ДТП на трассе «Челябинск-Новосибирск»

19 мая 2024, 10:29
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области произошло смертельное ДТП на трассе «Челябинск-Новосибирск»

Выезд на встречную полосу привел к тяжелым травмам пассажира и смерти водителя.

Пресс-центр Госавтоинспекции по Омской области сообщил о серьезной аварии на трассе Р-254 «Иртыш». По данным ведомства, ДТП произошло на 881 километре маршрута Челябинск-Новосибирск. Сообщение об аварии поступило дежурному после 10 часов вечера.

Сотрудники полиции, отреагировавшие на обращение, установили предварительные обстоятельства происшествия: 75-летний водитель кроссовера Hyundai Tucson выехал на соседнюю, встречную полосу движения, которую в тот момент занимал автомобиль Renault.

Фотография с места аварииФотография с места аварии
Фотография с места аварии
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Лобовое столкновение стало причиной смерти водителя Hyundai. Пассажир, ехавший с ним, уцелел, но ему понадобилась медицинская помощь, сейчас мужчина находится в больнице.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства случившегося, инициирована проверка.

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