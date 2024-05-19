Смертельный исход. В Омской области произошло ДТП на трассе «Челябинск-Новосибирск»

Пресс-центр Госавтоинспекции по Омской области сообщил о серьезной аварии на трассе Р-254 «Иртыш». По данным ведомства, ДТП произошло на 881 километре маршрута Челябинск-Новосибирск. Сообщение об аварии поступило дежурному после 10 часов вечера.