Смертельный исход. В Омской области произошло ДТП на трассе «Челябинск-Новосибирск»

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Пресс-центр Госавтоинспекции по Омской области сообщил о серьезной аварии на трассе Р-254 «Иртыш». По данным ведомства, ДТП произошло на 881 километре маршрута Челябинск-Новосибирск. Сообщение об аварии поступило дежурному после 10 часов вечера.
Сотрудники полиции, отреагировавшие на обращение, установили предварительные обстоятельства происшествия: 75-летний водитель кроссовера Hyundai Tucson выехал на соседнюю, встречную полосу движения, которую в тот момент занимал автомобиль Renault.
Лобовое столкновение стало причиной смерти водителя Hyundai. Пассажир, ехавший с ним, уцелел, но ему понадобилась медицинская помощь, сейчас мужчина находится в больнице.
ГИБДД устанавливает все обстоятельства случившегося, инициирована проверка.