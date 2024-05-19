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Posted 19 мая, 11:25

Published 19 мая, 11:25

Modified 19 мая, 11:29

Updated 19 мая, 11:29

иллюстрация

Кандидатуру омича Юрия Иваненко выдвинули на должность Зампреда Верховного суда РФ

19 мая 2024, 11:25
Фото: 1MI
иллюстрация

Высшая коллегия судей рассмотрит заявление омича на должность Зампреда ВС РФ

На заседании Высшей квалификационной коллегии, решающей вопросы назначения судей на должности, рассмотрят и заявление Юрия Иваненко.

Соответствующую информацию обнаружили в предварительной повестке заседания Высшей квалификационной коллегии. В целом, заседание запланировано на продолжительный период времени: с 27 по 31 мая и на нем будет решаться большое количество вопросов.

Однако, в опубликованной на сайте Коллегии новости есть и упоминания омичей, претендующих на высокие должности: Юрия Иваненко, Ларисы Распутиной и Гульжан Сакатагановой.

Заявление последней Коллегия рассмотрит раньше всех остальных кандидатов — его рассмотрение запланировано на 11:00 утра 27 мая. В частности, как отмечается в документе, Сактаганова Гульжан Нурахановна рекомендована к должности судьи в Северодонецком городском суде в ЛНР. Напомним, до 2017 она занимала должность в Первомайском районном суде, после чего ушла в отставку, затянувшуюся на 6,5 лет — в конце 2023 года Квалификационная коллегия восстановила ее в полномочиях.

На следующий день, 28 мая, коллегия приступит к рассмотрению вопросов назначения на должность зампреда Арбитражного суда Омской области Ларисы Распутиной — на настоящий момент она является судьей в этом же ведомстве. Рассмотрение ее заявления назначено на 12:30.

Ну, а через час Высшая квалификационная коллегия приступит к другому кандидату, претендующем на самую высокую из перечисленных должностей — место Заместителя председателя Верховного Суда РФ. Примечательно, что будущая должность Юрия Иваненко будет «сдвоенной»: замещения Председателя ВС, он и сам будет председателем — только в Судебной коллегии по экономическим спорам.

Напомним, свою карьеру Иваненко Юрий Григорьевич начал в Советском районном суде, после чего занимал должность в Омском областном суде. Начиная с 2009 года Юрий Иваненко являлся зампредседателя Ленинградского областного суда. С 2015 года работает в Верховном суде РФ, где в 2020 году занял место главы Судебной коллегии по экономическим спорам.

Ранее Город55 сообщал о возобновлении деятельности по проекту единого здания для размещения судебных участков мировых судей.

Место изменилось. На Левобережье Омска хотят построить новое здание для мировых судей
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