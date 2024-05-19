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иллюстрация

«Горе-инвестор». Мошенники выманили 54 тысячи рублей у пенсионерки из Омской области

19 мая 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Пенсионерка из Омской области поверила мошенникам и перевела им 54 тысячи рублей

Злоумышленники вновь использовали схему с «инвестициями» — дополнительный заработок, как правило, оборачивается существенными убытками.

В пресс-центре УМВД по Омской области рассказали об очередном случае мошенничества, предлогом которого выступают инвестиции — на этот раз злоумышленники смогли убедить в возможности дополнительного заработка 59-летнюю жительницу Оконешниковского района.

Как рассказала в полиции сельчанка, мошенники воспользовались обычной схемой: рекламой с анкетой для личных данных и последующим общением в мессенджерах. После того как женщина оставила свой номер телефона, с ней связался некий «консультант», посуливший высокий доход: злоумышленник заверял потерпевшую, что его основная деятельность — это продвижение финансовых проектов на фондовом рынке, но он возьмет на себя «кураторство» будущих сделок женщины.

К сожалению, потерпевшая поверила в «легенду» и перевела на «брокерский счет» 10 тысяч рублей. Трансакции с кредитной карточки женщины продолжались всю неделю — в общей сумме на счетах мошенников осели 54 тысячи рублей. Но, как только пенсионерка начала задавать вопросы о возможности вывода прибыли, «куратор» куда-то испарился — женщина поняла, что все это время она общалась с мошенниками.

По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» — сотрудники полиции уже занимаются поисками аферистов. Кстати, в этом вопросе им оказывают поддержку операторы сотовой связи и представители банков.

Напомним, ранее Город55 сообщал о совокупном ущербе от действий злоумышленников, обманом выманивающих деньги у омичей:

Перевели на «безопасный счет». С начала года омичи потеряли 536 млн из-за мошенников
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#Илья Скобин#Происшествия#Омская область#Мошенничество#Инвестиции#Уголовное дело#Пенсионерка#Сотовая связь#Банки#Убытки#Аферисты
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