«Горе-инвестор». Мошенники выманили 54 тысячи рублей у пенсионерки из Омской области

К сожалению, потерпевшая поверила в «легенду» и перевела на «брокерский счет» 10 тысяч рублей. Трансакции с кредитной карточки женщины продолжались всю неделю — в общей сумме на счетах мошенников осели 54 тысячи рублей. Но, как только пенсионерка начала задавать вопросы о возможности вывода прибыли, «куратор» куда-то испарился — женщина поняла, что все это время она общалась с мошенниками.