«Горе-инвестор». Мошенники выманили 54 тысячи рублей у пенсионерки из Омской области

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
В пресс-центре УМВД по Омской области рассказали об очередном случае мошенничества, предлогом которого выступают инвестиции — на этот раз злоумышленники смогли убедить в возможности дополнительного заработка 59-летнюю жительницу Оконешниковского района.
Как рассказала в полиции сельчанка, мошенники воспользовались обычной схемой: рекламой с анкетой для личных данных и последующим общением в мессенджерах. После того как женщина оставила свой номер телефона, с ней связался некий «консультант», посуливший высокий доход: злоумышленник заверял потерпевшую, что его основная деятельность — это продвижение финансовых проектов на фондовом рынке, но он возьмет на себя «кураторство» будущих сделок женщины.
К сожалению, потерпевшая поверила в «легенду» и перевела на «брокерский счет» 10 тысяч рублей. Трансакции с кредитной карточки женщины продолжались всю неделю — в общей сумме на счетах мошенников осели 54 тысячи рублей. Но, как только пенсионерка начала задавать вопросы о возможности вывода прибыли, «куратор» куда-то испарился — женщина поняла, что все это время она общалась с мошенниками.
По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» — сотрудники полиции уже занимаются поисками аферистов. Кстати, в этом вопросе им оказывают поддержку операторы сотовой связи и представители банков.
Напомним, ранее Город55 сообщал о совокупном ущербе от действий злоумышленников, обманом выманивающих деньги у омичей: