Шел в попутном направлении. Ночь в Омске насмерть сбили 67-летнего пешехода

В пресс-службе омской полиции сообщили, что в ночь с 17 на 18 мая на Черлакском тракте произошло ДТП, в результате которого погиб 67-летний пешеход.



Примерно в два часа ночи у остановки общественного транспорта «Сибирский садовод». 22-летний водитель автомобиля «МАЗ» сбил пешехода, который двигался по той же стороне дороги. Мужчина, получив травмы, скончался на месте ДТП. Причины и обстоятельства аварии будут выяснены в ходе расследования.