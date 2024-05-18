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место ДТП

Шел в попутном направлении. Ночь в Омске насмерть сбили 67-летнего пешехода

18 мая 2024, 09:59
Фото: УМВД России по Омской области
место ДТП

Ночью молодой водитель самосвала насмерть сбил 67-летнего жителя Омска

В полиции сообщили, что ночью на Черлакском тракте произошел наезд на 67-летнего пешехода. ДТП случилось около двух часов ночи у остановки общественного транспорта «Сибирский садовод». Водитель автомобиля «МАЗ» сбил мужчину, который шел по той же стороне дороги.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что в ночь с 17 на 18 мая на Черлакском тракте произошло ДТП, в результате которого погиб 67-летний пешеход.

Примерно в два часа ночи у остановки общественного транспорта «Сибирский садовод». 22-летний водитель автомобиля «МАЗ» сбил пешехода, который двигался по той же стороне дороги. Мужчина, получив травмы, скончался на месте ДТП. Причины и обстоятельства аварии будут выяснены в ходе расследования.

Ранее Город55 сообщал о ДТП в центре Омска. Водитель Nissan, не убедившись в том, что занимает крайнее положение на дороге при повороте направо, столкнулся с троллейбусом № 4. В салоне троллейбуса находилось 10 пассажиров, одна из которых — 84-летняя пассажирка — получила травмы и была госпитализирована.

В центре Омска иномарка столкнулась с троллейбусом: пострадала 84-летняя пенсионерка
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#Общество#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Пешеход#Новости#Госавтоинспекция#Остановка общественного транспорта#Черлакский тракт
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