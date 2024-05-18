Шел в попутном направлении. Ночь в Омске насмерть сбили 67-летнего пешехода

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В пресс-службе омской полиции сообщили, что в ночь с 17 на 18 мая на Черлакском тракте произошло ДТП, в результате которого погиб 67-летний пешеход.
Примерно в два часа ночи у остановки общественного транспорта «Сибирский садовод». 22-летний водитель автомобиля «МАЗ» сбил пешехода, который двигался по той же стороне дороги. Мужчина, получив травмы, скончался на месте ДТП. Причины и обстоятельства аварии будут выяснены в ходе расследования.
Ранее Город55 сообщал о ДТП в центре Омска. Водитель Nissan, не убедившись в том, что занимает крайнее положение на дороге при повороте направо, столкнулся с троллейбусом № 4. В салоне троллейбуса находилось 10 пассажиров, одна из которых — 84-летняя пассажирка — получила травмы и была госпитализирована.