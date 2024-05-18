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иллюстрация

«Пока» метромост. Омичи в соцсетях пожаловались на глубокие провалы под метромостом

18 мая 2024, 11:22
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске под метромостом обнаружили глубокие провалы

В соцсетях появилось фото огромного провала под метромостом. Местные жители утверждают, что он уже достиг пешеходной дорожки. Минтранс Омской области прокомментировал эту публикацию и заверил омичей, что овраг не представляет опасности.

Накануне в телеграм-канале «Омский новостной поезд» было опубликовано фото, на котором запечатлен огромный провал под метромостом. По словам очевидцев, провал уже достиг пешеходной дорожки.

«Скажи „Пока“ метромосту. Когда вода спадет, то за собой она прихватит и фундамент моста. А потом все будут бегать и рассказывать, как это все неожиданно», — написал автор поста.
огромные провалы под метромостомогромные провалы под метромостом
огромные провалы под метромостом
Фото: Тг-канал «Омский новостной поезд»

Чуть позже Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области прокомментировало эту публикацию и поспешило заверить местных жителей, что овраг не представляет опасности для конструкции моста.

«По информации казенного учреждения „Управление заказчика по строительству транспортных и гидротехнических сооружений Омской области“, осуществляющего эксплуатацию и содержание моста имени 60-летия Победы, в настоящее время образованный овраг в районе набережной под мостом не угрожает конструкциям моста», — уточнили в ведомстве.
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Набережная#Дорожное хозяйство#Новости#Министерство транспорта#Метромост
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