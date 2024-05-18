«Пока» метромост. Омичи в соцсетях пожаловались на глубокие провалы под метромостом

В Омске под метромостом обнаружили глубокие провалы

В соцсетях появилось фото огромного провала под метромостом. Местные жители утверждают, что он уже достиг пешеходной дорожки. Минтранс Омской области прокомментировал эту публикацию и заверил омичей, что овраг не представляет опасности.