«Пока» метромост. Омичи в соцсетях пожаловались на глубокие провалы под метромостом

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Накануне в телеграм-канале «Омский новостной поезд» было опубликовано фото, на котором запечатлен огромный провал под метромостом. По словам очевидцев, провал уже достиг пешеходной дорожки.
«Скажи „Пока“ метромосту. Когда вода спадет, то за собой она прихватит и фундамент моста. А потом все будут бегать и рассказывать, как это все неожиданно», — написал автор поста.
Чуть позже Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области прокомментировало эту публикацию и поспешило заверить местных жителей, что овраг не представляет опасности для конструкции моста.
«По информации казенного учреждения „Управление заказчика по строительству транспортных и гидротехнических сооружений Омской области“, осуществляющего эксплуатацию и содержание моста имени 60-летия Победы, в настоящее время образованный овраг в районе набережной под мостом не угрожает конструкциям моста», — уточнили в ведомстве.