Перевели на «безопасный счет». С начала года омичи потеряли 536 млн из-за мошенников

С начал года жители Омска пополнили «безопасный счет» мошенников на 536 млн

В прокуратуре уточнили, что в регионе зарегистрировано 2108 случаев мошенничества, ущерб от которого составил 536 млн. К сожалению, омичи до сих пор верят лже-сотрудникам правоохранительных органов и переводят деньги на «безопасные счета», как это на днях сделала 65-летняя омичка.