Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

иллюстрация

Перевели на «безопасный счет». С начала года омичи потеряли 536 млн из-за мошенников

18 мая 2024, 08:11
Фото: Город55
иллюстрация

С начал года жители Омска пополнили «безопасный счет» мошенников на 536 млн

В прокуратуре уточнили, что в регионе зарегистрировано 2108 случаев мошенничества, ущерб от которого составил 536 млн. К сожалению, омичи до сих пор верят лже-сотрудникам правоохранительных органов и переводят деньги на «безопасные счета», как это на днях сделала 65-летняя омичка.

С начала года в нашем регионе было зарегистрировано 2108 случаев мошенничества. Ущерб, нанесенный аферистами, превысил 536 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

К сожалению, омичи продолжают верить лже-сотрудникам правоохранительных органов и кредитных организаций и переводить деньги на «безопасные счета».

Так, на днях 65-летняя омичка получила сообщение от неизвестного через мессенджер. В профиле у него была фотография руководителя образовательного учреждения, где она работает. Он просил отвечать на звонки сотрудников Центрального банка РФ и правоохранительных органов.

Затем пенсионерке позвонили якобы представители ЦБ и правоохранительных органов. Они убедили женщину в том, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Для предотвращения негативных последствий ей сказали перевести все накопления на «безопасные счета».

Кроме того, следуя указаниям аферистов, омичка взяла несколько кредитов на сумму более 1 млн рублей и также перевела. В общей сложности женщина потеряла 1,4 млн рублей. Уголовное дело уже возбуждено. Следователи и оперативники ищут преступников.

На «безопасном счету» 487 млн. Омичка стала жертвой мошенников и осталась без 1,4 млн
Узнать подробнее
Читайте также:
В Омской области мошенники обманули продавца иномарки и оставили его без денегВсе новые и новые уловки. Преподаватель омского вуза перевел мошенникам 7 млн рублей
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#Мошенники#Новости#Правоохранительные органы
Подпишитесь
Срочно. В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка
Вчера, 10:46
Уже завтра. В Омске изменят схему движения двух популярных автобусов
Сегодня, 06:15
Наталья Макарова официально избрана ректором Омского педагогического университета
Сегодня, 04:22
Мощные дожди с грозой. На Омск надвигаются юго-западные циклоны с севера Казахстана
Сегодня, 06:53
Бесплатный отдых. Детей из затопленного Усть-Ишима отправят в летние лагеря
Сегодня, 03:56
Компенсации и ограничения: что может принести Омской области ЧС федерального уровня
Вчера, 11:49
"