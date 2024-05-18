Перевели на «безопасный счет». С начала года омичи потеряли 536 млн из-за мошенников

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
С начала года в нашем регионе было зарегистрировано 2108 случаев мошенничества. Ущерб, нанесенный аферистами, превысил 536 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
К сожалению, омичи продолжают верить лже-сотрудникам правоохранительных органов и кредитных организаций и переводить деньги на «безопасные счета».
Так, на днях 65-летняя омичка получила сообщение от неизвестного через мессенджер. В профиле у него была фотография руководителя образовательного учреждения, где она работает. Он просил отвечать на звонки сотрудников Центрального банка РФ и правоохранительных органов.
Затем пенсионерке позвонили якобы представители ЦБ и правоохранительных органов. Они убедили женщину в том, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Для предотвращения негативных последствий ей сказали перевести все накопления на «безопасные счета».
Кроме того, следуя указаниям аферистов, омичка взяла несколько кредитов на сумму более 1 млн рублей и также перевела. В общей сложности женщина потеряла 1,4 млн рублей. Уголовное дело уже возбуждено. Следователи и оперативники ищут преступников.