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Жителям затопленных омских районов грозит заражение гепатитом и дизентерией

Жителям затопленных омских районов грозит заражение гепатитом и дизентерией

17 мая 2024, 11:41
Фото: Александр Труш / Правительство Омской области
Роспотребнадзор ежедневно следит за качеством воды из источников питьевого водоснабжения и разводящей сети.

В омском Роспотребнадзоре сообщили об итогах мониторинга качества воды в пострадавших от паводка районах и санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе.

Из 54 отобранных проб воды из подземных источников и 85 проб питьевой воды из разводящей сети все соответствуют нормам по микробиологическим и вирусологическим показателям. Для оперативности проведения исследований в зоне подтопления сейчас организована мобильная лаборатория в Знаменском районе.

Медработники продолжают вакцинировать население против вирусного гепатита А и дизентерии. Вакцинация, по словам сотрудников Роспотребнадзора, необходима всем, кто прибыл с затопленных территорий Омской области.

«Управление Роспотребнадзора по Омской области информирует, что в связи с паводковой ситуацией возможен риск возникновения инфекционных заболеваний, таких как, вирусный гепатита А, дизентерия. Наиболее эффективным способом предотвращения заболеваний является вакцинация», — заявили в ведомстве.

Напомним, что сегодня на территории Омской области ввели режим ЧС федерального уровня. Благодаря этому регион сможет получить федеральное финансирование на выплату компенсаций и восстановление населенных пунктов, пострадавших от паводка.

В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка
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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Паводок#Вакцинация#Новости#Режим ЧС#Заражение#Затопление#Затопление Усть-Ишима
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