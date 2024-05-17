Жителям затопленных омских районов грозит заражение гепатитом и дизентерией

Из 54 отобранных проб воды из подземных источников и 85 проб питьевой воды из разводящей сети все соответствуют нормам по микробиологическим и вирусологическим показателям. Для оперативности проведения исследований в зоне подтопления сейчас организована мобильная лаборатория в Знаменском районе.