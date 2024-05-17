Жителям затопленных омских районов грозит заражение гепатитом и дизентерией

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В омском Роспотребнадзоре сообщили об итогах мониторинга качества воды в пострадавших от паводка районах и санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе.
Из 54 отобранных проб воды из подземных источников и 85 проб питьевой воды из разводящей сети все соответствуют нормам по микробиологическим и вирусологическим показателям. Для оперативности проведения исследований в зоне подтопления сейчас организована мобильная лаборатория в Знаменском районе.
Медработники продолжают вакцинировать население против вирусного гепатита А и дизентерии. Вакцинация, по словам сотрудников Роспотребнадзора, необходима всем, кто прибыл с затопленных территорий Омской области.
«Управление Роспотребнадзора по Омской области информирует, что в связи с паводковой ситуацией возможен риск возникновения инфекционных заболеваний, таких как, вирусный гепатита А, дизентерия. Наиболее эффективным способом предотвращения заболеваний является вакцинация», — заявили в ведомстве.
Напомним, что сегодня на территории Омской области ввели режим ЧС федерального уровня. Благодаря этому регион сможет получить федеральное финансирование на выплату компенсаций и восстановление населенных пунктов, пострадавших от паводка.