Жителям Омской области рассказали, куда обращаться, если пострадали от паводка

Жителям региона рассказали, куда обращаться по вопросам, связанным с паводком

В Омской области работает единый телефон горячей линии 122, он доступен круглосуточно, операторы могут ответить на вопросы о выплатах пострадавшим, ПВР, гуманитарной помощи и другие.