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Жителям региона рассказали, куда обращаться по вопросам, связанным с паводком

Жителям Омской области рассказали, куда обращаться, если пострадали от паводка

17 мая 2024, 11:56
Фото: 1MI

Жителям региона рассказали, куда обращаться по вопросам, связанным с паводком

В Омской области работает единый телефон горячей линии 122, он доступен круглосуточно, операторы могут ответить на вопросы о выплатах пострадавшим, ПВР, гуманитарной помощи и другие.

В Минцифры жителям региона напомнили, что на территории Омской области работает единый телефон горячей линии службы 122, по которому пострадавшие от паводков могут узнать интересующую информацию.

Специалисты в круглосуточном режиме отвечают на вопросы, касающиеся выплат, пунктов временного размещения, гуманитарной помощи, восстановления утерянных документов и другие.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Омской области действует режим ЧС федерального уровня.

В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка
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