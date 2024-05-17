Жителям Омской области рассказали, куда обращаться, если пострадали от паводка

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В Минцифры жителям региона напомнили, что на территории Омской области работает единый телефон горячей линии службы 122, по которому пострадавшие от паводков могут узнать интересующую информацию.
Специалисты в круглосуточном режиме отвечают на вопросы, касающиеся выплат, пунктов временного размещения, гуманитарной помощи, восстановления утерянных документов и другие.
Напомним, что с сегодняшнего дня в Омской области действует режим ЧС федерального уровня.