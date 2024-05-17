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место ДТП

В центре Омска иномарка столкнулась с троллейбусом: пострадала 84-летняя пенсионерка

17 мая 2024, 05:30
Фото: Госавтоинспекция Омской области
место ДТП
В Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла накануне на пересечении улиц Красный Путь и Фрунзе. 51-летний водитель иномарки, совершая поворот направо, не убедился в том, что находится на крайней полосе, и столкнулся с троллейбусом.

Накануне днем в районе пересечения улиц Красный Путь и Фрунзе произошло ДТП. В региональной Госавтоинспекции уточнили, что в аварии пострадала 84-летняя омичка.

Выяснилось, что 51-летний водитель иномарки Nissan при повороте направо не убедился в том, что он занимает крайнее положение на дороге, и врезался в троллейбусный маршрут № 4. В салоне троллейбуса в этот момент находилось 10 пассажиров.

В результате дорожно-транспортного происшествия 84-летняя пенсионерка получила травмы и была госпитализирована. Для выяснения причин и обстоятельств ДТП будет проведена проверка.

место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Ранее в Омске осудили пьяного водителя, по вине которого в ДТП скончался его знакомый. Суд вынес приговор: шесть лет лишения свободы и лишение водительских прав на два года. Также виновник аварии должен будет выплатить супруге погибшего один миллион рублей в качестве компенсации.

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