В центре Омска иномарка столкнулась с троллейбусом: пострадала 84-летняя пенсионерка

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Накануне днем в районе пересечения улиц Красный Путь и Фрунзе произошло ДТП. В региональной Госавтоинспекции уточнили, что в аварии пострадала 84-летняя омичка.
Выяснилось, что 51-летний водитель иномарки Nissan при повороте направо не убедился в том, что он занимает крайнее положение на дороге, и врезался в троллейбусный маршрут № 4. В салоне троллейбуса в этот момент находилось 10 пассажиров.
В результате дорожно-транспортного происшествия 84-летняя пенсионерка получила травмы и была госпитализирована. Для выяснения причин и обстоятельств ДТП будет проведена проверка.
Ранее в Омске осудили пьяного водителя, по вине которого в ДТП скончался его знакомый. Суд вынес приговор: шесть лет лишения свободы и лишение водительских прав на два года. Также виновник аварии должен будет выплатить супруге погибшего один миллион рублей в качестве компенсации.