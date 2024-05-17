В центре Омска иномарка столкнулась с троллейбусом: пострадала 84-летняя пенсионерка

Ранее в Омске осудили пьяного водителя, по вине которого в ДТП скончался его знакомый. Суд вынес приговор: шесть лет лишения свободы и лишение водительских прав на два года. Также виновник аварии должен будет выплатить супруге погибшего один миллион рублей в качестве компенсации.