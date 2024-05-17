В Омске экипаж ДПС помог доставить в больницу мужчину с выпавшей трахеостомой

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Инцидент произошел вечером на трассе Омск-Черлак. Там, районе 78 километра, к экипажу ДПС обратилась девушка, в ее машине находился отец, которому срочно требовалась медицинская помощь. У мужчины выпала трахеостома, он задыхался.
Инспекторы решили доставить омича в медучреждение самостоятельно, чтобы не терять время. Они пересадили мужчину в патрульный автомобиль и доставили в областную клиническую больницу, там его приняли медики.
Благодаря действиям сотрудников Госавтоинспекции омичу смогли вовремя оказать необходимую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.