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Экипаж ДПС помог доставить в больницу омича, у которого выпала трахеостома

В Омске экипаж ДПС помог доставить в больницу мужчину с выпавшей трахеостомой

17 мая 2024, 08:31
Фото: 1MI

Экипаж ДПС помог доставить в больницу омича, у которого выпала трахеостома

На трассе Омск-Черлак к инспекторам ДПС обратилась девушка, в ее машине находился отец, которому срочно требовалась помощь, экипаж доставил мужчину в больницу.

Инцидент произошел вечером на трассе Омск-Черлак. Там, районе 78 километра, к экипажу ДПС обратилась девушка, в ее машине находился отец, которому срочно требовалась медицинская помощь. У мужчины выпала трахеостома, он задыхался.

Инспекторы решили доставить омича в медучреждение самостоятельно, чтобы не терять время. Они пересадили мужчину в патрульный автомобиль и доставили в областную клиническую больницу, там его приняли медики.

Благодаря действиям сотрудников Госавтоинспекции омичу смогли вовремя оказать необходимую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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