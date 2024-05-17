В честь 95-летнего юбилея в омском аэропорту заложили капсулу времени

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Сегодня, 17 мая, омский аэропорт им. Карбышева отметил свое 95-летие. Первый самолет прибыл сюда в 1929 году. В честь юбилея воздушной гавани в сквере у памятника «Летчик и техник» прошла торжественная церемония, в ней приняли участие сотрудники и ветераны.
Генеральный директор омского аэропорта Олег Селиверстов заложил капсулу времени для будущих сотрудников аэропорта, ее планируют достать через 5 лет.
«Аэропорт на протяжении 95 лет находится в центре Омска не только благодаря географическому положению, но и тому, что вся история предприятия тесно связана с историей города и судьбами людей, здесь проживающих. Не зря все праздничные мероприятия проходят под слоганом „Омск (Центральный) — аэропорт родного города“», — отметил Селиверстов.
В честь юбилея в здании аэропорта прошел праздничный флешмоб, также была организована выставка ретро-фотографий.