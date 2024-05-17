В честь 95-летнего юбилея в омском аэропорту заложили капсулу времени

Сегодня, 17 мая, омский аэропорт им. Карбышева отметил свое 95-летие. Первый самолет прибыл сюда в 1929 году. В честь юбилея воздушной гавани в сквере у памятника «Летчик и техник» прошла торжественная церемония, в ней приняли участие сотрудники и ветераны.